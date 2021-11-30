الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأربعاء.. بدء تشغيل منظومة ربط شركات السياحة لمواجهة الطوارئ

اخطار بالبرامج السياحية
اخطار بالبرامج السياحية

أعلنت غرفة شركات السياحة، إنشاء منظومة لربط مفردات الحركة السياحية بالمنطقة المركزية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، للتسهيل على شركات السياحة العاملة فى مجال السياحة المستجلبة فى عملية إخطار شرطة السياحة بالبرامج السياحية الخاصة بعملاء الشركات الأجانب وتحركات الفوج السياحى طوال تواجده داخل البلاد.

المنظومة تأتى بالتعاون بين وزارة السياحة والاثار، وقطاع شرطة السياحة ممثلة في قطاع تأمين الأفواج والاتحاد المصري للغرف السياحية والغرفة. 

وأشارت الغرفة في منشور عُمم على جميع الشركات، إلى أن  المنظومة الجديدة تتيح متابعة تحركات العملاء من السائحين الأجانب وذلك بعد تسليم 325 جهاز تشفير للشركات العاملة في مجال السياحة المستجلبة، موضحًة أنه بداية من الأربعاء، ستقوم الشركات بتدريب العاملين لديها على كيفية التعامل معه، بإرسال الأخطار بالبرامج السياحية التى سيتم تنفيذها للسائحين آليا وذلك منذ لحظة وصولهم  الى البلاد عبر المنافذ المختلفة، حتى المغادرة 

وأكدت الغرفة أنه على الشركات الالتزام بإرسال الإخطار السياحى قبل وصول العملاء بـ48 ساعة كما يمكن للشركات إجراء أى تعديل على البرنامج المرسل إلى شرطة السياحة قبل وصول الفوج السياحى  بـ24 ساعة، كما يمكن للشركات إبلاغ فرد الأمن المتواجد بالفنادق الثابتة والعائمة والأماكن الأثرية بأى تغيرات لحظية طارئة.

وأوضحت الغرفة أنه تم الانتهاء من جزء كبير من المنظومة مما يجعلها جاهزة للاستخدام الفعلي من قبل الشركات .

غرفة شركات السياحة قطاع شرطة السياحة وزارة السياحة والآثار الاتحاد المصري للغرف السياحية الاخطار السياحى

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