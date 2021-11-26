وزير الطيران المدني يشكر فرق العمل بمطاري القاهرة والأقصر

تقدم محمد منار، وزير الطيران المدني، بالشكر والتقدير لجميع فرق العمل بمطاري القاهرة والأقصر علي حسن استقبال ضيوف حفل افتتاح طريق الكباش، وإنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم في سهولة ويسر مما كان موضع إشادة من الضيوف استكمالا للتنظيم الرائع والمبهر للحدث العالمي.

وفي ذات السياق، وصل، منذ قليل، إلى مطار القاهرة الطيار محمد منار وزير الطيران المدني عقب مشاركته في حفل افتتاح طريق الكباش الذي أقيم بمدينة الأقصر مساء أمس واطمئنانه على سير العمل خلال توديع المطار للوفود المشاركة بالحدث.

وتولي وزارة الطيران المدني المصري اهتمامًا كبيرًا، بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود الركابية والسياحية مختلفة الجنسيات، عبر تذليل كافة العقبات وحل المشكلات التي ربما تعوق الحركة الجوية والركابية بالمطارات المصرية، في ظل الصراع الشرس في سوق النقل الجوي العالمية.

معدلات التشغيل الجوية

وتشهد كافة المطارات المصرية السياحية والإقليمية والرئيسية خلال الفترة الحالية زيادة كبيرة في معدلات التشغيل الجوية والركابية مختلف الجنسيات، تزامنًا مع بداية الفصل الشتوي، والذي من المتوقع أن يشهد هذا العالم زيادة كبيرة عبر مختلف شركات الطيران العربية والأجنبية والإفريقية والمصرية، والقادمة من مختلف دول العالم، في ظل التجهيزات الضخمة والإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها منظومة الطيران المدني المصري حاليًا.

أن مطار الأقصر الدولي قد استقبل أمس الخميس، آلاف الشخصيات السياسية والمرموقة بمصر، بالإضافة إلى العديد من الوفود الأجنبية مختلفة الجنسيات للمشاركة في حفل افتتاح طريق الكباش السياحية بمحافظة الأقصر، بحضور رئيس الجمهورية وكبار المسئولين بالدولة، حيث حرص مسئولو المطار على التنسيق والتعاون الكامل والتام بين شركات الطيران الناقلة للوفود والضيوف والأجهزة الأمنية والمختصة، للخروج بالحفل بشكل يليق بإمكانات منظومة الطيران المدني المصري خلال الآونة الأخيرة.

وكانت وزارة الطيران المدني بقيادة الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدني، ونائبه اللواء طيار أركان حرب منتصر مناع ميهوب، قد أصدر تعليمات وتوجيهات مشددة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة وكافة التيسيرات والدعم اللازم لإنهاء استقبال الوفود مع حسن الضيافة من قبل فرق عمل العلاقات العامة والمحطة وخدمات الركاب من أجل الخروج بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر دوليًا أمام الوافدين من جميع دول العالم، بجانب الالتزام بتطبيق كافة إجراءات التباعد الاجتماعي والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ومن المتوقع اأن الفترة القليلة المقبلة سيشهد مطار الأقصر الدولي زيادة كبيرة في معدلات التشغيل الجوية والركابية مختلفة الجنسيات، تزامنًا مع قرب حلول العام الميلادي الجديد وعيد الميلاد، فضلا عن مشاهدة الحضارة المصرية والاستمتاع بالطقس المشمس الذي تتمتع به محافظة الأقصر خلال فترة الفصل الشتوي.