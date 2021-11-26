أطعمة تقلل من الإصابة بأمراض القلب

هناك الكثير من المقايضات الصحية التي يمكن إجراؤها لتحسين نمط حياتك مع تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب المغيّرة للحياة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، بالنسبة للعديد من المصابين، يلعب النظام الغذائي دورا كبيرا في هذا التشخيص المميت. فالنظام الغذائي الصحي ضروري للحفاظ على صحة القلب، ولكن ما هي أفضل الأطعمة التي يجب تناولها لمكافحة مخاطر الإصابة بأمراض القلب؟

- ما هي الأطعمة التي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب؟

تعتبر الأطعمة الغنية بالمغذيات بشكل طبيعي مكونا أساسيا لنظام غذائي صحي، حيث تحتل الخضروات والبقول الخضراء الصدارة في المنتجات الصحية، ولكن ما الذي يمكنك تناوله أيضا للحفاظ على صحة قلبك؟

دقيق الشوفان

وهو عبارة عن ألياف قابلة للذوبان يمكن أن تساعد في تقليل كمية الكوليسترول "الضار" في الجسم.

ويصف الكوليسترول "الضار" البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة (LDL)، والتي يمكن أن تتراكم حول الشرايين عند تناولها بكميات كبيرة.

تعمل الخصائص المخفضة لـ "LDL" للشوفان الليفي بشكل جيد لتقليل تأثير هذه العوائق الضارة على قلبك.

السبانخ

هذه الورقة الخضراء الغنية بالمغذيات واحدة من أفضل مصادر المغنيسيوم الغذائي، الذي يساعد على تنظيم إيقاع القلب.

ويحافظ معدل ضربات القلب المنتظم على تدفق الدم في الاتجاه الصحيح عبر الشرايين بينما يغذي جسمك بالطاقة العضوية.

الطماطم

تمتلئ هذه الفاكهة الحمراء الغنية بالألياف والبوتاسيوم وفيتامين C وحمض الفوليك والكولين، وكلها مفيدة للقلب.

وتعد زيادة تناول البوتاسيوم مع تقليل تناول الصوديوم أحد أهم التغييرات الغذائية التي يجب إجراؤها عند محاولة تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

الشاي الأخضر

على الرغم من أنه ليس طعاما، فقد ثبت علميا أن الشاي الأخضر يقلل من مستويات الكوليسترول وهو سبب شائع لأمراض القلب.

وثبت أيضا أن هذا الشاي العشبي المنعش يقلل من ضغط الدم.

البقول والبقوليات

الفاصوليا والبازلاء والحمص والعدس كلها مكونات متعددة الاستخدامات في حد ذاتها ويمكن إضافتها بسهولة إلى الوجبات اليومية.

ويمكن لهذه الأطعمة الغنية بالبروتين أن تقلل بشكل كبير من الكوليسترول "الضار" بينما يكون لها آثار مفيدة على صحة الجسم والقلب بشكل عام.

المكسرات

تعد المكسرات الكاملة مليئة بالبروتينات والفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة وكلها ضرورية لصحتنا العامة. لذا تأكد من إضافة:

• اللوز.

• البندق.

• الفول السوداني.

• الفستق.

البروكلي

يجب أن تكون هذه الخضروات الخضراء القلبية منتظمة في وجبتك المسائية، ومليئة بالعناصر المغذية المقاومة للكوليسترول المعروفة للوقاية من أمراض القلب.

التوت

التوت مليء بمضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

ضع حفنة من التوت الطازج أو المجمد في العصائر أو عصيدة الصباح لإضافة دفعة من فيتامين A وفيتامين C والألياف وحمض الفوليك والحديد والكالسيوم إلى نظامك الغذائي.