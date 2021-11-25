افتتاح مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بـ«شباب الخارجة» في الوادي الجديد

افتتحت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، مركز التخاطب وتنمية المهارات لذوي الاحتياجات الخاصة بمركز شباب مدينة الخارجة يرافقها بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.

وأشادت نائب المحافظ بخدمات المركز الذي يضم ٦ وحدات للتخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدولة الإمارات العربية، موجهةََ بالتنسيق والتعاون مع مركز دكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة لتبادل الخبرات وتقديم الخدمات لأكبر عدد من أبنائنا من ذوي الهمم.

كما تابعت خلال جولتها، سير العمل بمركز حسن حلمي للوقوف على تجهيزات الوحدات المستحدثة التي تم إضافتها للتوسع فى استقبال ذوي الإعاقات المختلفة.