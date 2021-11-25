الجمعة 26 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

افتتاح مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بـ«شباب الخارجة» في الوادي الجديد

صورة من الإفتتاح
صورة من الإفتتاح

افتتحت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، مركز التخاطب وتنمية المهارات لذوي الاحتياجات الخاصة بمركز شباب مدينة الخارجة يرافقها بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.

وأشادت نائب المحافظ بخدمات المركز الذي يضم ٦ وحدات للتخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدولة الإمارات العربية، موجهةََ بالتنسيق والتعاون مع مركز دكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة لتبادل الخبرات وتقديم الخدمات لأكبر عدد من أبنائنا من ذوي الهمم.

كما تابعت خلال جولتها، سير العمل بمركز حسن حلمي للوقوف على تجهيزات الوحدات المستحدثة التي تم إضافتها للتوسع فى استقبال ذوي الإعاقات المختلفة.

 

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افتتحت نائب محافظ الوادى الجديد مركز التخاطب وتنمية المهارات لذوي الاحتياجات الخاصة وحدات للتخاطب تنمية المهارات والتكامل الحسي بروتوكول التعاون دولة الإمارات العربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

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