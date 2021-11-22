الإثنين 22 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع أرباح «الإسكندرية لتداول الحاويات» بنسبة 21.5% في 4 أشهر

جريدة الدستور

أظهرت المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع -إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، ارتفاع صافي الأرباح خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالي 2021-2022، بنسبة 21.5% على أساس سنوي.
وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الإثنين، أنها حققت 448.15 مليون جنيه أرباحًا بعد الضريبة خلال الفترة من بداية يوليو وحتى نهاية أكتوبر، مقابل أرباح 368.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة.

وتراجعت إيرادان النشاط إلى 718.14 مليون جنيه، خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، مقابل 721.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة.

ووافق المجلس على زيادة رأس مال الشركة في الشركة المصرية للمشروعات المتكاملة (ترجمان جروب) بمبلغ 733 ألف جنيه قيمة ما يخص الشركة في أعمال التطوير اللازمة لرفع كفائة الأجهزة الكهروميكانيكية.

ووافق المجلس على الاستمرار في استغلال ساحة 33 ألف متر مربع بأرض التجارية للأخشاب، مع تحفظ ياسر محمد مرسى هيكل العضو المنتدب التنفيذي على الاستمرار.

وذكرت الشركة، أنها استثمرات 618 ألف جنيه خلال الأربعة أشهر، من ضمن 273 مليون جنيه مقرر استثمارهم خلال عام 2021-2022.

وحققت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، صافي ربح بلغ 336.33 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2021 حتى نهاية سبتمبر 2021، مقابل 277.76 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق .

وتراجعت مبيعات الشركة خلال الفترة لتصل إلى 537.7 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 547.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من  العام المالي السابق.

وأشارت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة «التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى» أنها تسعى لتنفيذ استراتيجية تسويقية جديدة خلال الفترة المقبلة، لتنمية وزيادة إنتاجية محطة الحاويات التابعة لها، مع زيادة التنافسية خلال الفترة الأخيرة بالسوق المحلية.

جاء ذلك فى رد الشركة على ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات، بعد أن أشار الجهاز إلى ضرورة زيادة الآليات التسويقية، خاصة بعد تراجع الإيرادات العام المالى الماضى إلى 2.39 مليار جنيه، مقابل 2.58 مليار خلال العام المالى قبل الماضى، بانخفاض قدره 187 مليون جنيه.


     
     

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