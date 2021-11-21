«الهرم التعليمية» تفعل البرنامج التدريبي لمعلمي الرابع الابتدائي (صور)

فعلت إدارة الهرم التعليمية التابعة لمحافظة الجيزة، البرنامج التدريبي عبر الفيديو كونفرانس، لمعلمي الصف الرابع الابتدائي وذلك فى إطار سلسلة المنهج الجديد للصف الرابع الابتدائي، بالعام الدراسي الحالي 2021-2022 تحت رعاية مدير عام إدارة الهرم التعليمية، ناصر شعبان، وحضور وكيلة إدارة الهرم التعليمية الدكتورة حنان موسى، وإشراف ومتابعة الدكتورة نادية الرشيدي مديرة قسم التنمية البشرية بالإدارة.

وشارك فى البرنامج مدير المرحلة الابتدائية شعبان عويس، والموجهون الأوائل عن المواد الثقافية، اليوم الأحد في مركز التطوير التكنولوجى، بالإدارة التعليمية.

البرنامج التدريبي لمعلمي الرابع الابتدائي

جدير بالذكر، أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرر تعليق الدراسة اليوم الأحد بالمحافظة نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وهطول الأمطار، وذلك حفاظا على صحة الطلاب والمعلمين.

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم التشديد على مديري المدارس بالنزول من الساعات المبكرة من صباح اليوم إلى فناء المدارس ومباشرة العمال في إزاحة المياه وتجهيز المدارس استعدادا لاستقبال الطلاب.

وأكد المصدر، أنه تم التشديد على التأكد من سلامة البالوعات ومفاتيح الكهرباء بالفصول وتغطيتها لعزلها عن المياه ومنع وقوع أي ضرر على الطلاب.

البرنامج التدريبي لمعلمي الرابع الابتدائي

وتعطلت اليوم الدراسة فى 11 محافظات على مستوى الجمهورية وعلى رأسهم محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، بسبب لسوء الأحوال الجوية، وتقلبات الجو وهطول الأمطار، حفاظا على صحة الطلاب والمعلمين، ولكن لم يشمل القرار الإداريين والموظفين بالإدارات والمديريات التعليمية ومديري المدارس.

وكانت تعطلت الدراسة أمس السبت في 6 محافظات على مستوى الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية، وارتفع العدد اليوم لـ9 محافظات.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، مواعيد بث البرامج التعليمية لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية، عبر قناة" مدرستنا 2، 1" في الفترة من 21 نوفمبر حتى 27 نوفمبر مع الإعادة.





