الأحد 21 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا لليوم الخامس

كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية

ظلت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد19-) في كوريا الجنوبية فوق مستوى الثلاثة آلاف إصابة اليوم الأحد لليوم الخامس على التوالي، لتثير المخاوف من تجدد انتشار الفيروس قبل أشهر الشتاء وإعادة فتح المدارس بشكل كامل.
 

وسجلت كوريا الجنوبية 3120 إصابة جديدة بكوفيد19-، من بينها 3098 إصابة محلية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 415425، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.
 

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت 30 حالة وفاة جديدة بالفيروس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 3274 وفاة.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى و السعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

 

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

 

وحذرت المنظمة من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس و قلة توافر اللقاحات المضادة له.

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وائل لطفي

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