السبت 20 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم المنوفية»: تعطيل الدراسة غدا لا يشمل أعضاء لجنة الأزمات والكوارث

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

قال هاني عنتر مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، إن قرار تعطيل الدراسة بالمدارس يشمل جميع العاملين ماعدا أعضاء لجنة الأزمات والكوارث.

ووجه مدير المديرية باتخاذ كافة التدابير اللازمة والاحتياطات واتباع إجراءات الأمن والسلامة والابتعاد نهائيا عن كافة مصادر الكهرباء وأعمدة الإنارة بالشوارع أثناء سقوط الأمطار، وتوخي الحذر والحيطة أثناء السير بالطرقات التي تتجمع بها المياه لحين الانتهاء من رفع تجمعات المياه.

كما وجه مديري عموم الإدارات التعليمية بالتنبيه على مديري المدارس بسرعة شفط تجمعات المياه من أفنية المدارس بالاستعانة بخدمات الوحدات القروية والوحدات المحلية والتأكد من سلامة بلاعات المياه وأماكن تصريف المياه على أسطح المدارس ومراجعة كفاءة أغطية البواطات والتأكد من فصل التيار الكهربائي من المدارس أثناء تعطيل الدراسة 

وقرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية تعطيل الدراسة بالمدارس غداً ما دون الجامعي (الحكومية والأزهرية والخاصة) بنطاق المحافظة، نظرا لسوء الأحوال الجوية وغزارة الأمطار.

اجراءات العاملين المنوفية دراسة مدارس التعليم الفنى سقوط محافظة

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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