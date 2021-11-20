السبت 20 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

رانيا يوسف تحتفل بعيد ميلاد عائشة عثمان داخل كواليس «المماليك»

كواليس المماليك
كواليس المماليك

فاجأ المخرج حازم فودة، وفريق عمل مسلسل "المماليك" - على رأسهم الفنانة رانيا يوسف - الفنانة والإعلامية التونسية عايشة عثمان، بالاحتفال بعيد ميلادها خلال كواليس تصوير المسلسل.

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وخلال تصوير أحد المشاهد التي تجمع رانيا يوسف، مع عايشة عثمان، قامت "رانيا" باتهامها بقتل ابنها، لتقسم "عايشة" أنها لم تقتله، ثم تجذبها من ذراعها وتدفعها للخلف، لتجد عايشة فجأة "تورتة عيد ميلاد عليها صورتها"، ويحتفل فريق العمل بعيد ميلادها، وكان من أبرز الحضور؛ رانيا يوسف، رامي وحيد، رامي غيط، بالإضافة للمخرج حازم فودة الذي أعدَّ للمفاجأة.

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وتواصل عايشة عثمان، تصوير مشاهدها المتبقيه في مسلسل "المماليك"، وتقدم خلال الأحداث شخصية فتاة تونسية تُدعى "عايشة"، تسافر إلى مصر لتحقيق أحلامها وطموحاتها، ثم تنقلب حياتها رأسًا على عقب، وتدور الأحداث في 60 حلقة، من الإثارة والتشويق، والمسلسل من تأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم أبرزهم؛ رانيا يوسف، بيومي فؤاد، عايشة عثمان، وغيرهم.

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ومن المقرر عرض المسلسل مع بداية العام المقبل، بعدد من القنوات الفضائية العربية والمصرية. 

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لأمية الإثارة والتشويق المخرج حازم فودة تقد لإعلام الاعلا بالاحتفال تواص والـ

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وائل لطفي

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