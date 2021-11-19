رواد السوشيال ميديا يحتفلون بمولد الرئيس عبدالفتاح السيسى

في ذكرى ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021، يحتفل رواد السوشيال ميديا بتلك المناسبة الغالية على قلب كل مصري.

تستعرض "الدستور" كيف يحتفل المغردون بعيد ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

علقت سولا، أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي على صفحتها الشخصية بموقع "تويتر"، قائلة: "تهنئة من القلب إلى السيد ⁦‪الرئيس‬⁩ ⁦‪عبد‬⁩ ⁦‪الفتاح‬⁩ ⁦‪السيسي،‬⁩ رئيس جمهورية مصر العربية وكل سنة وأنت طيب يا ريس حفظكم الله ورعاكم".

وعبرت مريم أسامة، أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي، على صفحتها الشخصية بموقع "تويتر"، قائلة: "اليوم 19 نوفمبر ⁧‫يوم الرجل العالمي‬⁩ وعيد ميلاد عزيـز مصـر ⁦‪الرئيس‬⁩ عبدالفتاح ا‬⁩لسيسي وكل سنة وأنت طيب يا مؤسس مصر‬⁩ الحديثة، يا رب تعيش دائمًا قائدا لشعب يحبك ويحترمك، وقدوة للعالم أجمع، وربنا يديم الصحة والسلامة ويخليك لـ مصر والمصريين".

بينما قالت هالة محمد، أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي على صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "كل عام وفخامتك بخير وسعادة يا رئيسنا فخامة ⁦‪الرئيس‬⁩ ⁦‪عبد‬⁩ ⁦‪الفتاح‬⁩ ⁦‪السيسي‬⁩ وعقبال العمر كله في سعادة وهناء وفرح يا رب".

وعلق هاني جلال، أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" قائلا: "فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كل عام وسيادتك قائدنا وقدوتنا وملهم لينا وعزيز لمصر ومدافع عنها، كل عام ومصرنا الحبيبة تحت قيادتك في مكانة أعلى، كل عام وسيادتك بتبني وبتعمر كل شبر، كل عام من إنجاز لإنجاز، كل عام وسيادتك طيب يا حبيب مصر ونسأل الله أن يمنحك من النعمة تمامها ومن العافية دوامها ومن العيش أرغده ومن العمر أسعده".

أما سهير خضر، أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي على صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك" قائلة: "كل سنة وفخامتك حامينا".