تواصل أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق بشوارع مدن وقرى كفر الشيخ

شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفرالشيخ، أعمال رصف الطريق الرئيسية والفرعية ورفع كفاءة الطرق، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، باستكمال أعمال الخطة الاستثمارية للرصف بقرى ومدن المحافظة ، بالتوازي مع باقي أعمال الرصف، والإشراف على أعمال الرصف من قبل النواب المختصين، واستلام الأعمال بأعلى معايير الجودة، طبقاً لأعمال الطرح والترسية.

وأشرف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، علي أعمال التجميل والتطوير والرصف بالانترلوك بكورنيش النيل، مشددًا على تنفيذ الأعمال حسب الاشتراطات والمواصفات الفنية الموضوعة، بالإضافة إلى متابعة أعمال التكسير وإزالة الطبقة الاسفلتية المتهالكة تمهيدًا لأعمال الرصف بمنطقة السكة الحديد، وذلك ضمن خطة مديرية الطرق بإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق لتيسير حركة المرور للمارة والسيارات.

كما أشرَف فادى عبد الفضيل شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، على أعمال وضع طبقة الأساس "السن" تمهيدًا لأعمال الرصف بمنطقة مستشفى قلين المركزي، وبجوار الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، وذلك عقب الانتهاء الكامل من مراجعة البنية التحية والتأكد من صلاحيتها من مياه وصرف وغاز.

- تجميل مدخل مدينة دسوق

وفي سياقٍ متصل، اشرَف السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، على أعمال التجميل بمدخل المدينة وتركيب الانترلوك والزراعات وزرع أعمدة الانارة الجديدة، وزراعة أشجار النخيل المثمرة لتجميل شارع الشركات ورفع كفاءته بدايةً من حديقة أم القرى حتى ميدان زويل، ومن ميدان زويل متجهاً إلى طريق فوه.

وكان محافظ كفرالشيخ، قد أكد أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة مشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق مراكزهم لضمان سير العمل بها وتنفيذها وفقا للجداول الزمنية الموضوعة.