الجمعة 12 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الشمالية تدعو مواطنيها إلى بذل جهود لتحقيق أهداف اقتصادية

كوريا الشمالية
كوريا الشمالية

حثت كوريا الشمالية مواطنيها، اليوم الجمعة، على بذل كل ما في وسعهم لتحقيق أهداف الخطة الخمسية للبلاد في ظل روح عدم المشروطية والشمولية والدقة.

 

وقالت صحيفة رودونغ شينمون الرسمية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، إنه لم يتبق سوى 50 يوما حتى نهاية العام الأول للخطة الخمسية ودعت إلى الروح المثابرة لتحقيق الأهداف التي حددها الحزب.

 

وفي المؤتمر الثامن للحزب في يناير، اعترف الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ-أون بفشل خطته السابقة للتنمية الاقتصادية، وكشف عن خطة جديدة للتنمية تركز على الاعتماد على الذات وسط إغلاق مطول للحدود بسبب جائحة كوفيد-19 والعقوبات الدولية.

 

وذكرت الصحيفة أن مطلب الحزب هو أن يحرز كل قطاع وحدة تقدما، فلننهي معركة هذا العام بالنصر بروح عدم المشروطية والشمولية والدقة.

 

وفي مقال آخر، قالت الصحيفة، إن العديد من المهام المحددة في مجال البحث العلمي قد اكتملت، وأضافت أن المهام المتبقية التي لا تزال جارية، هي في مراحلها النهائية في الغالب.

 

وفي الشهر الماضي، عقد الشمال اجتماعا مجلس الوزراء لمراجعة الأداء الاقتصادي للبلاد في الربع الثالث، وانتقد خلاله نائب رئيس الوزراء بارك جونغ-غون أوجه القصور والسلوك غير المسؤول لبعض العمال.

 

وعلى صعيد آخر، ذكرت صحيفة التايمز البريطانية، أن زعيم كوريا الشمالية يسعى إلى محو الماضي والترويج لأيديولوجيته التي تحمل اسمه فقط، مشيرة إلى أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، يعتزم إزالة صور والده وجده من المباني الرسمية في العاصمة بيونج يانج في محاولة واضحة للانفصال عن ظلهما. 

 

وكانت كوريا الجنوبية، قد أوضحت أن مصطلح الأيديولوجية الجديدة "الكيمجونجونية"، يتم استخدامه في الدوائر الحكومية، والتي تشير إلى كيم على أنه القائد العظيم وهو المصطلح الذي يطلق في السابق على جده. 

 

ووصفت الصحيفة تلك التغييرات، التي تأتي قبل شهر من الذكرى العاشرة لتولي كيم جونج أون الحكم، بأنها غير مسبوقة في كوريا الشمالية، وتشير إلى أن الزعيم الكوري واثق جدًا من سلطته.

 

وكتب المتخصص في شؤون كوريا الشمالية بجامعة كوكمين في سيول، فيودور تيرتسكي، على موقع "NK News" الإلكتروني المهتم بأخبار كوريا الشمالية، "لا يمكن أن تكون الإشارة أكثر وضوحًا، فكيم جونغ أون لا يحب بعض جوانب النظام التي صاغها والده وجده، خاصة التي تربط شرعية الخلف باحترامه لأسلافه، مضيفًا الزعيم الحالي يريد أن يكون مستبدًا بنفسه".

 

وقالت الصحيفة البريطانية، إن الاستخبارات الكورية الجنوبية اكتشفت مصطلح "الكيمجونجونية"، الذي لم يتم استخدامه من قبل وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، وقامت الاستخبارات الكورية الجنوبية باطلاع نواب البرلمان عليه الأسبوع الماضي

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