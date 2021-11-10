موسكو ترفض اتهامات وارسو بشأن أزمة الهجرة على الحدود البيلاروسية البولندية

رفضت روسيا، اليوم الأربعاء، اتهامات الرئيس البولندي أنجي دودا لموسكو بشأن أزمة الهجرة على حدود وارسو ومينسك.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تصريح نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إن الاتهامات التي وجهها دودا لروسيا بشأن أزمة الهجرة على حدود بلاده مع بيلاروسيا تتخطى كل الحدود.

وأضافت: "ما نسمعه من وارسو لأمر مدهش بالطبع. هذا، بصراحة، يتجاوز كل حدود التفكير السليم.. أنا أتحدث عن اتهامات ضد بلدنا، وعن تقييمات للوضع بشكل عام ... حسنًا، من غير معقول أن تكذب وألا تقول الحقيقة".

يُذكر أن بولندا تتهم كلا من مينسك وموسكو بالعمل على تفاقم أزمة الهجرة على حدودها مع بيلاروسيا.

وعلى صعيد آخر.. ظهرت على شبكة الإنترنت، مقاطع فيديو من معسكر أقامه مهاجرون من الشرق الأوسط، على الحدود البولندية- البيلاروسية.

في وقت سابق، أفاد مراسل وكالة "نوفوستي" من المنطقة، بأن الليل كان هادئا في المعسكر المذكور.

يوم أمس، حاول عدة آلاف من المهاجرين عبور الحدود البيلاروسية- البولندية. وحطمت مجموعات متفرقة من المهاجرين، حواجز الأسلاك الشائكة ورشقوا قوات الأمن البولندي بالحجارة.

واستخدم حرس الحدود البولنديون الغاز المسيل للدموع للتصدي لهم.

من جانبها قررت وارسو، بسبب الوضع الحالي، تعليق العمل في نقطة تفتيش "كوزنيتسا" للسيارات، كما أعلنت عن تعبئة عدة ألوية من قوات الدفاع الإقليمية.