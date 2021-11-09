وفد لجنة التعليم بمجلس النواب يزور جامعة الجلالة

زار وفد من أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، اليوم الثلاثاء، جامعة الجلالة؛ للتعرف على إمكانيات الجامعة، ومنظومة التعليم بها، والأنشطة الطلابية، تلبيةً لدعوة من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لزيارة المشروعات القومية فى مجال التعليم العالي.

وخلال الزيارة، التقى الوفد بالدكتور أشرف حيدر رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وأعضاء مجلس الجامعة من عمداء ومديرى البرامج؛ للتعرف على الإمكانيات المتاحة بالجامعة والبرامج والخطط الدراسية وخطط التعاون الدولي التي تعتمدها الجامعة، وكذلك متابعة سير العملية التعليمية والنشاطات الطلابية.

كما تفقد الوفد جميع المنشآت الخاصة بجامعة الجلالة، والمعامل المتقدمة بكلية الهندسة، وورش العمل الطلابية بكلية الفنون والتصميم بالجامعة، بالإضافة إلى زيارة معامل المهارات المتقدمة بكلية طب الأسنان، حيث تفقد الإمكانيات المتاحة لتدريب الطلاب على أحدث الوسائل والنظم التدريبية التي تقدم بمراكز محاكاة كلية طب الأسنان، وكذلك مركز المحاكاة الإكلينيكي المتقدم الخاص بتدريب طلاب كليات القطاع الطبي بجامعة الجلالة، إضافة إلى مراكز الاختبارات الإكلينيكية المهارية بكلية الطب؛ وتفقد قاعات الإختبارات الإلكترونية الرئيسية بمبني الإدارة، والذي يضُم 150 وحدة للاختبارات الإلكترونية، ومركز المؤتمرات بالجامعة الذي يضم المسرح الرئيسي ويستوعب 1250 فردًا وأربع قاعات فرعية تستوعب 250 شخصًا، ويسمح بعقد أكبر المؤتمرات والمنتديات الدولية.

وتفقد الوفد المباني الخاصة بسكن أعضاء هيئة التدريس والسكن الطلابي، ومركز تطعيم الطلاب ضد فيروس كورونا بكلية الطب البشري، والمستشفي الجامعي، والتى من المتوقع أن تبدأ التشغيل اعتبارا من العام القادم، وفقًا لأحدث النظم العالمية، حيث تضم مراكز متخصصة للطورائ والعلاج الطبيعي وغسيل الكلي ومركزًا للحروق، بالإضافة إلى مركز للطب التجديدي وزراعة الأنسجة والخلايا الجذعية.

وقدم الوفد الشكر للدكتور خالد عبد الغفار والقائمين على الجامعة على هذه الزيارة المهمة، معربين عن استعدادهم لتقديم كل الدعم للجامعة والوزارة من خلال لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مشيدين بالإنشاءات والإمكانيات والأجهزة المتاحة بجامعة الجلالة ومنظومة اختيار أعضاء هيئة التدريس.

وشارك في الزيارة من النواب، وكيلى لجنة التعليم الدكتورة ماجدة البكرى وكيل أول لجنة التعليم، د. منى عبدالعاطي وكيل لجنة التعليم، والنائبة ياسمين أبوطالب أمين سر اللجنة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء اللجنة، وهم الدكتور حسام الحسينى، الدكتور جيهان البيومي، الدكتور ليلى أبوإسماعيل، الدكتورة أمل عصفور، الدكتور صبورة السيد، النائبة سكينة سلامة، والنائب أشرف أمين.