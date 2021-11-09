الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة عاملين سقط عليهما بئر صرف فى الصف

جثة
جثة

لقي عامل مصرعه وأصيب آخر، انهارت عليهما حفرة خلال إنشاء بئر صرف بإحدى قرى مركز الصف في الجيزة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد انهيار حفرة؛ مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر بإحدى قرى مركز الصف. 

وذكر شهود عيان أنه خلال مشاركة عدد من العمال في حفر بيارة صرف بالقرية، انهارت على اثنين منهم، مما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الآخر.

وتم استخراج المصاب ونقله إلى المستشفى لإسعافه، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الكشف الطبى مديرية أمن مصرع واصابة مركز الصف أمن الجيزة

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وائل لطفي

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