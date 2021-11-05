تسيير أول رحلة جوية بين مطارى الأقصر والكويت الثلاثاء

تستعد الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، لبدء تسيير رحلات جوية دولية مباشرة بين مطاري الكويت والاقصر الدوليين، بداية من الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 حتى ٣٠ مارس 2022، في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة الدولية الوافدة إلى المنتجعات المصرية.

وتلقت السلطات المختصة بمطار الأقصر الدولي إخطارًا من إحدى شركات الطيران العربية الخاصة، يفيد ببدء تشغيل خط جوي دولي مباشر بين مطاري الكويت والأقصر الأسبوع المقبل، حيث تمت الموافقة من جانب سلطات المطار تزامنًا مع بداية الفصل الشتوي.