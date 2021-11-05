الجمعة 05 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تسيير أول رحلة جوية بين مطارى الأقصر والكويت الثلاثاء

مطار الاقصر
مطار الاقصر

تستعد الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، لبدء تسيير رحلات جوية دولية مباشرة بين مطاري الكويت والاقصر الدوليين، بداية من الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 حتى ٣٠ مارس 2022، في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة الدولية الوافدة إلى المنتجعات المصرية.

وتلقت السلطات المختصة بمطار الأقصر الدولي إخطارًا من إحدى شركات الطيران العربية الخاصة، يفيد ببدء تشغيل خط جوي دولي مباشر بين مطاري الكويت والأقصر الأسبوع المقبل، حيث تمت الموافقة من جانب سلطات المطار تزامنًا مع بداية الفصل الشتوي.

 

القابضة للمطارات والملاحة الجوية مطار الأقصر المطارات العربية وزارة الطيران المدني المنتجعات المصرية

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