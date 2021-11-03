الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

برلمانى يهدى جامعة طنطا قطعتى أرض لصالح مستشفى 900 900 الجديد

النائب محمود عبد
النائب محمود عبد السميع الشامى

سلم النائب محمود عبدالسميع الشامى، اليوم، الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، عقدى تبرع لمساحة أرض فضاء داخل كردون المباني بمدينة المحلة الكبرى، يعود عائدهما المادى لمستشفى 900 900 الجامعي الجديد بالمحلة الكبرى.

ووجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير للمتبرعين راجى محسن السروجي، ومحسن محمد السروجي، وماجدة إبراهيم السروجي، كما أشاد بمشاركة المجتمع المدني بالغربية، الذي ضرب أروع المثل في المشاركة المجتمعية، سواء من خلال التبرع بقطع الأراضي أو تبرعات مالية للمساهمة في إقامة منشآت طبية لمواطني هذه المحافظة العريقة.

يذكر أن جامعة طنطا قد نظمت منتصف شهر أكتوبر الماضى احتفالية كبرى بوضع حجر أساس المستشفى الجامعي الجديد وسط حضور شعبي وفرحة أبناء المحلة الكبرى، بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وجمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، والدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، ومفتى الجمهورية الدكتور شوقي علام، ونيافة الأنبا بولا مطران  طنطا وتوابعها، والدكتور أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والنائب أحمد سعد وكيل مجلس النواب.

الشامي جامعة طنطا الدكتور محود زكى رئيس جامعة طنطا مستشفى 900900

رئيس التحرير

وائل لطفي

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