قائد الجيش اللبناني يلتقي وفدًا من الكونجرس الأمريكي لشرح أوضاع بلاده

التقى قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون اليوم الثلاثاء، وفدًا من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي.

واستعرض العماد جوزاف عون - خلال اللقاء الذي عقد بمقر السفارة اللبنانية بالعاصمة الأمريكية واشنطن - أوضاع الجيش والمهمات التي يقوم بها إضافة إلى احتياجات الجيش الأساسية.

ويأتي ذلك ضمن برنامج زيارة يقوم بها قائد الجيش اللبناني إلى الولايات المتحدة الأمريكية يلتقي خلالها عددُا من قيادات الجيش الأمريكي والسياسيين.

وعلي صعيد اخر.. أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بأن الشرطة استجابت لبلاغ بوجود قنبلة في محيط الكونجرس بالقرب من وزارة الصحة في العاصمة واشنطن.

وأكدت وسائل الإعلام الأمريكية، أنه تم تشديد الحراسة داخل وخارج مقر الكونجرس القريب من وزارة الصحة.

من ناحية أخرى، كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أوقف أمس الثلاثاء، محاولة ثانية من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب لحجب الوثائق التي طلبتها لجنة الكونجرس، التي تحقق في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول، وأمر بتسليم الدفعة الأخيرة من الوثائق إلى الكونجرس.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، كتبت دانا ريموس، محامية بايدن، في رسالة بتاريخ 25 أكتوبر إلى إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية: "قرر بايدن أن الامتياز التنفيذي ليس في مصلحة الولايات المتحدة، وبالتالي فهو غير مبرر".

ولم يرد تيلور بودويتش المتحدث باسم ترامب على الفور على طلب للتعليق.

وتحقق لجنة بالكونجرس، في اقتحام أنصار ترامب للكابيتول في 6 يناير، الذين كانوا يسعون لمنع المشرعين من التصديق على فوز بايدن الرئاسي. وقتل خمسة أشخاص في الهجوم ويواجه قرابة 700 شخص الآن تهماً جنائية.

وقام بايدن، في وقت سابق من هذا الشهر بمنع محاولة ترامب الأولى لحجب شريحة أولية من الوثائق المتعلقة بالسادس من يناير عندما كان الرئيس الجمهوري السابق لا يزال في منصبه، مما دفع ترامب إلى رفع دعوى قضائية.