«الأوقاف» تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة: «مفهوم العبادة»

نشرت وزارة الأوقاف نص خطبة الجمعة القادمة 30 ربيع الأول 1443هـ الموافق 5 نوفمبر 2021م التي تدور حول مفهوم العبادة، وذلك عبر موقعها الإلكتروني “أوقاف أونلاين”.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن مفهوم العبادة يشمل أداء الفرائض وعمارة الكون معًا، فديننا قائم على التوازن بين حاجة الروح والجسد، ويشمل أبواب الخير كلها، من العبادة إلى طلَبِ الرِّزقِ، وحُسن الخُلُق، والصِّدقِ في الحديثِ، والصفح الجميل، والإصلاح بين الناس، والإنفاق على الأهل، إلى غير ذلك مِن أفعال البر.

وأضاف العبادة لها معنيان، الأول عام واسع يتضمن عمارة الكون زراعة، وصناعة، وإتقانًا للعمل، بما يعود نفعه على المجتمع كله، ويكون سببًا في رقي الوطن وتقدمه.

والثاني: خاص يطلق على العبادة بمفهومها الخاص، فيشمل إقامة شعائر الإسلام، وأداء أركانه من الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج.

وأوضح وزير الأوقاف أن المؤمن الحقيقي هو من يفهم هذا التوازن في مفهوم العبادة بين معناها الخاص ومعناها العام .

وأعلنت وزارة الأوقاف أن الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، سيكون مسجد السلطان أبوالعلا بالقاهرة، وسينقلها التليفزيون المصري والإذاعة المصرية.

وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، لافتت الأوقاف إلى ثقتها في سعة أفق الأئمة العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

خطبة الجمعة

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