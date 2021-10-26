الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وزير الأوقاف: قرار عدم مد حالة الطوارئ مؤشر إيجابى لاستقرار الدولة المصرية

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أشاد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم مد حالة الطوارئ، مؤكدًا أنه قرار جرئ وشجاع يتسق مع شجاعة الرئيس السيسي، و رؤيته الثاقبة للأمور، وهو مؤشر إيجابي لاستقرار الدولة المصرية، و أنها واحة أمن وأمان بفضل الله عز وجل، ثم بفضل تضحيات أبنائها البواسل، ولا سيما من ضحوا بأنفسهم من الشهداء العظام في سبيل أمنها وأمانها.

وقال وزير الأوقاف، إننا تابعنا بفخر حالة الترحاب الكبير وطنيًا ودوليًا بهذا القرار الشجاع، الذي يؤكد أن مصر ماضية بقوة في بناء دولة ديمقراطية حديثة تعبر عن الجمهورية الجديدة، جمهورية البناء والتعمير والعبور بمصر نحو مستقبل عظيم. 

وأكد وزير الأوقاف، أن هذا القرار  هو واحد من القرارات العظيمة الشجاعة التي اتخذها الرئيس السيسي، والتي أذهلت الكثيرين عند صدورها وسرعان ما تحولت إلى واقع ملموس، مثل قرار إنشاء المجري الملاحي الثاني لقناة السويس الذي تم في عام واحد، وقرار القضاء على فيروس «سي»، والذي تحول إلى تجربة تدرس عالميًا، ومبادرة ١٠٠ مليون صحة، ومبادرة حياة كريمة، ومبادرات الحماية الاجتماعية، وتطوير الريف المصري، والعاصمة الإدارية الجديدة، وكل ما يتصل بالمشروعات القومية والبنية التحتية، ليأتي هذا القرار الشجاع بعدم مد حالة الطوارئ بمثابة تتويج لجهود عظيمة بذلت في بناء الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي.

الرئيس السيسي حالة الطوارئ شجاعة الرئيس السيسي الدولة المصرية استقرار الدولة المصرية الحماية الاجتماعية

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