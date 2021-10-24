الأحد 24 أكتوبر 2021
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سياسي

عكاشة: مشروع قانون «الموارد الإحيائية» يدعم مسيرة الدولة فى التنمية

النائب عمرو عكاشة
النائب عمرو عكاشة

قال عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون الموارد الإحيائية من شأنه أن يدعم مسيرة الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى فى الاستخدام الرشيد لموارد مصر وكنوزها الطبيعية، وهو ما يمثل عنصرا رئيسيا من عناصر التنمية المستدامة.

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، مؤكدًا أنه يتصور بأن تطبيق هذه القانون وفق ما هو معروض من شأنه أن يخلق صناعة وطنية جديدة فى الشارع المصرى ذات صلة مباشرة بمنظومة الاستثمار الصحى فى هذه الموارد، بجانب فاعلية أكبر لبيئة البحث العلمى من أجل إيجاد قيم اقتصادية جديدة لها بمختلف المجالات سواء كانت الدوائية أو التكنولوجية الحيوية.

ووافق على مشروع القانون حيث يراه خطوة على طريق حفظ حقوق المصريين في الاقتسام العادل للمنافع الناتجة عن استخدام ثروات وموارد مصر الطبيعية، متابعًا:" أرى ضرورة أن يصاحب تطبيق هذا القانون خلق حالة من الوعى الكبير لدى جموع المواطنين بشأن البيئة ومواردها الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة".

ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة بعد الموافقة على عدد من مواد مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها ومن المقرر أن يستكمل المجلس في جلسته العامة غدا الإثنين مناقشة باقي مواد مشروع القانون وخلال الجلسة، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة على دراية بكل التقنيات الكاملة والمتعلقة وقالت الوزيرة: نحن الآن بصدد مناقشة القانون الذي يستهدف الحفاظ على الموارد الإحيائية والطبيعية.

ومن المقرر أن يستكمل المجلس في جلسته العامة غدا الإثنين مناقشة باقي مواد مشروع القانون.

وخلال الجلسة، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة على دراية بكل التقنيات الكاملة والمتعلقة: «نحن الآن بصدد مناقشة القانون الذي يستهدف الحفاظ على الموارد الاحيائية والطبيعية».

النائب عمرو عكاشة مجلس الشيوخ قانون الموارد الإحيائية الدولة المصرية التنمية المستدامة

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