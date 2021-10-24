استقرار سعر اليورو اليوم الأحد 24-10-2021

استقر سعر اليورو للبيع والشراء لدى البنوك، أمام الجنيه المصري اليوم الأحد الموافق 24-10-2021، وسط حالة من الاستقرار تشهدتها أسعار العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية مع بداية الأسبوع الجارى.



سعر اليورو اليوم الأحد 24-10-2021



وتراوح سعر شراء اليورو فى مستهل تعاملات اليوم الأحد بين 48.47 جنيه و51.820 جنيه، بينما تراوح سعر بيع اليورو ما بين 51.8136 جنيه و52.125 جنيه، حيث بلغ سعر الشراء لدى البنك المركزى المصرى عند 18.227 جنيه، وبلغ سعر البيع 18.3430 جنيه، وبلغ سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر للشراء 18.1706 جنيه، وبلغ سعر البيع 18.3402 جنيه، وفيما يخص سعر اليورو "تحويل" بلغ سعر الشراء 18.176 جنيه وبلغ سعر البيع 18.3402جنيه.

وبلغ سعر اليورو "بنكنوت" لدى البنك الأهلي المصري من 18.1706 جنيه للشراء ولـ 18.3402 جنيه للبيع، كما تراجع سعر اليورو "تحويل" لـ 18.1706 جنيه للشراء، ولـ 18.3402جنيه للبيع.

وبلغ سعر شراء اليورو لدى بنك الإسكندرية 18.157 جنيه للشراء، و18.352جنيه للبيع، وبلغ سعر اليورو لدى البنك التجاري الدولي 18.1938 جنيه للشراء 18.3636 جنيه للبيع.

يشار إلى أن منطقة اليورو قد شهدت مستويات غير مسبوقة من معدلات التضخم التى قفزت إلى حدود 3.4% خلال شهر سبتمبر الماضى، وهو أعلى معدل منذ 13 عام، وذلك تأثرًا بارتفاعات أسعار الطاقة فى دول القارة الأوروبية،

كما أظهرت تقارير أوروبية رسمية، تراجع ثقة المستهلكين فى 19 دولة بمنطقة اليورو عن المتوقع في أكتوبر، وظلت بعد أن هبطت بمقدار 0.8 نقطة عن قراءتها في سبتمبر لتصل إلى -4.8 في أكتوبر.

وينتظر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماع لمناقشة الاستعداد للفترة الانتقالية بالنسبة لإجراءات التحفيز الاقتصادي، التي أطلقها البنك أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد، مع تزايد تركيز القوى الاقتصادية الأخرى في العالم على خطر ارتفاع الأسعار.