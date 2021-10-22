الجمعة 22 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

طفلة تتعرض للحرق من زوجة أبيها.. «بتاكل عليقة الطيور من الجوع» (فيديو)

الطفله روان صاحبه
الطفله روان صاحبه الواقعه

ألقت مباحث مركز الشهداء في محافظة المنوفية القبض على أب وزوجة الأب لاتهامهما بتعذيب طفلة عمرها 6 سنوات وحرقها وحرمانها من الطعام لمدة سنتين، وتمّ اكتشافه من خلال أخصائية المدرسة.

وتلقّى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من العقيد عمرو ياسين، مأمور مركز الشهداء، بورود بلاغ من إحدى المدارس التابعة للإدارة التعليمية بالشهداء، عن وجود طفلة تعاني من حروق وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسد وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وبسؤال الطفلة وشهود العيان، أقرت بتعذيب زوجة الأب لها باستخدام مكواة لحام وعصا من الحديد وتجويعها وحرمانها من جميع حقوقها حتى أنها لجأت لتناول الطعام يومياً مع الطيور بالمنزل من «العليقة» المخصصة لها.
وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة الشهداء وأحضرت الأب «ر. ذ. ج» ويعمل بالقاهرة، وزوجة الأب «ه. س. أ»، ربة منزل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وذكر أحد شهود العيان لـ«الدستور» أن الطفلة «روان» تعرّضت لتعذيب قوي من زوجة الأب نظراً لسفره الدائم عن المنزل، ولكنه كان على دراية بما يحدث بسبب شكوى الجيران الدائمة من سماع صريخ أبنائه وخصوصاً الطفلة «روان».

 

محافظة المنوفية طعام تعليم مدارس النيابة اجراءات الشهداء محافظ الطيور حرق

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