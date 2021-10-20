الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن» تستعد لإطلاق المحطة الثالثة لـ«بالوعى مصر بتتغير» فى أسيوط

وعي
وعي

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، لإطلاق حملة "بالوعي… مصر بتتغير للأفضل" في محافظة أسيوط خلال نوفمبر المقبل، لتصل إلى محطتها الثالثة عقب انطلاقها في ١٠ أكتوبر بمحافظتي بني سويف والمنيا لتواصل الانطلاق في إطار المرحلة الأولى التي تضم بني سويف، المنيا، أسيوط وسوهاج، بالشراكة مع مؤسسة حياة كريمة.

وتستهدف الحملة القرى والعزب والنجوع المخطط تنميتها في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتركز على نشر الوعي بشأن أربع قضايا أساسية تحتل أولوية قصوى على مسار التنمية وبصفة خاصة في النهضة التنموية التي تشهدها الدولة في الوقت الحالي، وتضم قضايا الزيادة السكانية والزواج المبكر والتمكين الاقتصادي وتنمية الطفولة المبكرة.

كما تركز الحملة على أهمية  توجيه الأسر إلى أماكن تقديم الخدمات وإرشادهم على المستندات المطلوبة منهم، كما تستفيد الحملة من حصر الخدمات غير المُتاحة أو غير الكافية أثناء جولتها لتعلم على توفيرها إما من طرفها أو بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية والجمعيات الأهلية.

وأكدت وزارة التضامن، أن الحملة شهدت إقبالًا كبيرًا من مواطنى قرى ومراكز بنى سويف على العيادات المتنقلة الخاصة بالصحة الإنجابية تحت شعار "2 كفاية"، بالإضافة إلى الكشف على الأطفال، كما تشهد الحملة تسجيل أعداد متزايدة من الطلبات الخاصة بعمل مشروعات متناهية الصغر تحت برنامج "فرصة"،  فضلًا عن التوعية بأهمية رعاية الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة وضرورة إلحاقهم بالحضانات.

وأوضحت أن الحملة شهدت إضافة قوافل للرمد والعظام فى المحطة الثانية بمحافظة المنيا  وكذلك توفير خدمة  منصة التواصل التفاعلي ١٤٤٢، حيث يكتب المواطن كلمة "منيا" ويرسلها علي الرقم لتظهر أماكن الحملة في المحافظة ويتم توفير الاتوبيسات لنقل المواطنين للاستفادة من خدمات الحملة، ومن المتوقع وصول رسائل التوعية لأكثر من 15 ألف أسرة بكل مركز من المراكز الخمسة المستهدف الوصول إليها في محافظة المنيا لتشمل حوالي 75 ألف سيدة في سن الانجاب، وبصفة خاصة من تتراوح أعمارهن من 18 إلى 45 سنة.

المبادرة الرئاسية التضامن الاجتماعي الزيادة السكانية وزارة التضامن وزارة التضامن الاجتماعي حياة كريمه محافظة المنيا

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