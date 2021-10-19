وزير الشباب يصل بني سويف لإطلاق إشارة بدء ماراثون الدراجات

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، منذ قليل، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في مستهل زيارته للمحافظة.

وجاء ذلك بحضور الدكتورعاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، والنائب حسام العمدة عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالمحافظة، ومصطفى إبراهيم وكيل وزارة الشباب والرياضة.

ومن المقرر أن يفتتح المحافظ ويتفقد عدد من المنشآت الشبابية والرياضية وبعض الفعاليات والأنشطة والتي تشمل إطلاق إشارة بدء ماراثون الدراجات من أمام ديوان عام المحافظة، وافتتاح ملاعب خماسية منجلة بأندية :الشبان المسلمين ومتحدي الإعاقة وبني سويف الجديدة.

كما أنه من المقرر أن يتفقد المشروع القومي للموهبة الرياضية ومشروعات التنمية الرياضية والأنشطة الثقافية بمركز شباب مدينة بني سويف الجديدة، بالإضافة إلى حضور اللقاء الحواري مع شباب المحافظة بقاعة مؤتمرات جامعة بني سويف، وتوقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد شباب مصر وجامعة النهضة.