صديقتي خائنة.. تفاصيل الحلقة الثانية من «على الهامش»

بدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل إلاّ أنا حكاية علي الهامش، بأحداث مثيرة حيث اكتشفت “ياسمين” الشخصية التي تقدمها الفنانة نرمين الفقي خيانة زوجها “رفعت” وهى الشخصية التي يقدمها صبري فواز، لكن المفاجأة عندما علمت “ياسمين” أن صديقة عمرها هي الخائنة والتي علي علاقة مع زوجها، وهي الشخصية التي تقدمها الفنانة جيهان خليل.

واستمرت الحلقة في أحداثها حيث كشفت عن قيام “ياسمين” الشخصية التي تقدمها الفنانة نرمين الفقي بطلب الطلاق من زوجها “رفعت” الشخصية التي يقدمها الفنان صبري فواز، بينما أكد لها زوجها انها ليست حاضنة وليس لها أي حقوق الا نفقتها وهي مبلغ 10 الاف جنيه.

"ع الهامش" هي الحكاية الرابعة من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا"، بعدما عرضت قناة dmc حكاية "بيت عز" بطولة سهر الصايغ ورشدى الشامى وعصام السقا وتامر نبيل وصفاء الطوخى، وحكاية "بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى، على الطيب، نور محمود، وانتهت أول من أمس حكاية "بدون ضمان" بطولة هنادى مهنى وهاجر أحمد وإسلام جمال.

"إلا أنا" فكرة يسرى الفخرانى، يعتمد على حكاية ورا حكاية من 10 حلقات تعرض على قناة dmc على مدار أسبوعين، وتم عرض الموسم الأول العام الماضى في 8 حكايات، وحقق العمل نجاحاً كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائماُ في المجتمع المصرى.