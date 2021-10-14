دانا حمدان بفستان «زجاج» فى مهرجان الجونة (صور)

لا صوت يعلو فوق صوت مهرجان الجونة، الذي يعتبر من أشهر مهرجانات السينما في الوطن العربي، حيث يضم هذا العام أكثر من 80 فيلما يتنافسون في دورته الخامسة.

فستان يشبه أميرات ديزني.. إطلالة بشرى بحفل افتتاح الجونة

خطفت الفنانة بشرى الأضواء على الريد كاربت لحفل افتتاح مهرجان الجونة بدورته الخامسة، حيث أطلت بفستان يشبه فساتين "ديزني" ذو اللون الأصفر، مرصع ببعض الإكسسوارات اللامعة، التي ساهمت في جذب الأنظار.

كما نسقت مع الفستان حذاء ذهبي بكعب عالي، وشعر أصفر ناعم "ذيل حصان"، حيث قالت بشرى مدير العمليات لمهرجان الجونة السينمائي، «أنا سعيدة جداً لوصلنا إلى الدورة الخامسة وسعيدة بوجدكم في المهرجان».

وأضافت بشرى، في لقاء مع قناة ON على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021 :«كان عمل شاق على سنوات طويلة، بس مش لوحدي كان في فريق كبير جدا وسعيدة جداً بالشغل الفريق وبشكرهم على تعبهم ومبوسطة أن احنا قدرنا نوصل النهارده بكل العكوسات والظروف اللي حصلت».

دانا حمدان.. أغرب إطلالات حفل الافتتاح باليوم الأول لمهرجان الجونة

وتعتبر إطلالة دانا حمدان بحفل افتتاح مهرجان الجونة، الأغرب حتى الآن، حيث ارتدت فستانا مرصع بقطع من الزجاج المكسور.

دانا حمدان ممثلة ومصممة أزياء أردنية من أصل فلسطيني، وهي واحدة من المواهب في مجال تصميم الأزياء في الوطن العربي، على خلفية مشاريعها المميزة التي تتعلق بالأزياء والفنون.