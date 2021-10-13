جامعة المستقبل تحقق تقدمًا كبيرًا فى التصنيف العالمى للجامعات بالمنطقة العربية

تكليلًا للجهود المستمرة التى تبذلها جامعة المستقبل من أجل تطوير وتحديث مناهج وطرق التدريس المتنوعة بين الطلاب فى مختلف الكليات تمكنت من تحقيق خطوات واسعة فى ترتيب التصنيف الدولى(QS) فقد تم تتويجها لعام 2022 من قبل ( World Universities Ranking ) بالنسبة للمنطقة العربية بالمركز 51-60 بين الجامعات العربية وبالمركز رقم 7 على الجامعات الحكومية والمركز الأول على الجامعات الخاصة بمصر.



ويأتى هذا الإنجاز فى التصنيف الدولى لجامعة المستقبل تقديرًا لما تقدمه الجامعة من أبحاث وخدمات تعليمية على مستوى عالمى يتماشى مع أحدث الأنماط التعليمية المتطورة ووفق خطط وبرامج متقنة، وذلك تحت رعاية خالد عزازى رئيس مجلس أمناء جامعة المستقبل، الذى يحرص بشكل مستمر على تعزيز التميز الأكاديمى وتطوير التعليم كضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر التنموية 2030.

يذكر أن جامعة المستقبل تحظى بمكانة مرموقة بين الجامعات الخاصة حيث تحتل ترتيبًا متقدمًا فى التصنيف العالمى للجامعات "QS" للمنطقة العربية لعام 2021، وذلك بعد أن احتلت المرتبة 71-80 فى ترتيب عام 2021 و 111-121 فى ترتيب عام 2020.