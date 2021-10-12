الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

لمحاربته الفكر المتطرف.. اختطاف داعية إسلامي باليمن والحبيب علي الجفري يعلق

الشيخ طاهر بن حسين
الشيخ طاهر بن حسين العطاس

أعلنت الطرق الصوفية باليمن، اليوم الثلاثاء، اختطاف العالم والداعية اليمني الشيخ طاهر بن حسين العطاس من أمام منزله عند عودته من صلاة الفجر في مدينة تريم اليمنية.

ويعد "العطاس" من أبرز الدعاة التنويريين باليمن، حيث ينتمي إلى طريقة «آل باعلوي» الصوفية اليمنية التي يتزعمها الحبيب عمر بن حفيظ، واختطافه اليوم جاء بعد إطلاق عدة حملات دينية تهدف إلى محاربة الفكر الشاذ والمتطرف.

وأعلن الحبيب علي الجفري الداعية اليمني البارز رفضه لعملية الاختطاف حيث قال عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: “أحمل مسؤولية عودة الداعية طاهر العطاس إلي لزوجته وأطفاله سالمًا لرئيس الدولة ونائبه والمحافظ، وقيادة المنطقة الأولى على وجه الخصوص، فهذا هذا الرجل أبعد ما يكون عن السياسة وجهده مرتكز على إصلاح الأسرة ونشر الفكر الوسطى ويحمل رسالة الدكتوراه في هذا التخصص”.

اختطاف داعية يمني الجفري يعلق

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