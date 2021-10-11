عارفة عبدالرسول: سعيدة بتجديد التعاون مع هنيدي في فيلم «الجواهرجي»

حالة من النشاط الفني المكثف، تعيشها الفنانة عارفة عبدالرسول، حيث تشارك في أكثر من فيلم سينمائي سيتم طرحهم خلال الفترة المقبلة من بينهم «الجواهرجي» للمخرج إسلام خيري، كما تنشغل حاليًا بتصوير مسلسل «أنا وهي» بمشاركة الفنانة الشابة هنا الزاهد، وقيادة المخرج سامح عبد العزيز، فيما انتهت مؤخرًا من تصوير دورها في مسلسل «الانسة فرح».

وأعربت «عارفة» عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها على أحداث الموسم الثالث من مسلسل «الآنسة فرح» الذي بدأ عرض حلقاته أمس الأحد، على إحدى القنوات الفضائية؛ مشيرة في تصريحاتٍ خاصة لـ«الدستور»، أن الحلقات القادمة، تحمل العديد من الأحداث المثيرة، مؤكدة أن فريق العمل انتهى من تصوير 5 مواسم للعمل مثل النسخة الأصلية، بإجمالي 110 حلقات على مدار 3 سنوات.

مسلسل«الآنسة فرح» هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير «Jane The Virgin»، ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم منهم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، هبة عبد العزيز، وجيلان علاء، المسلسل سيناريو وحوار محمود عزت، وعمرو مدحت، ومن إخراج وائل فرج، وأحمد الجندي.

وأوضحت «عارفة»، أنها تنشغل حاليًا بتصوير أحداث مسلسل «أنا وهي» بقيادة المخرج سامح عبد العزيز، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي طوال 8 حلقات، ومن المقرر عرضه عبر أحد المنصات الرقمية خلال الفترة القليلة القادمة.

مسلسل «أنا وهى»، تأليف مصطفى حمدى، وإخراج سامح عبد العزيز، بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقي، ميرهان حسين، إلى جانب نخبة كبيرة من الفنانين ضيوف الشرف، ويجسد هنا وأحمد حاتم، أدوار شخصين يعانيان من مرض نفسي ويترددان على عيادة طبيب نفسي يجسده أشرف عبد الباقي، ويتعِّرفا على بعضهما البعض لتبدأ قصة حب بينهما.

وعلى الصعيد السينمائي، أكدت الفنانة عارفة عبدالرسول، أنها أوشكت على الانتهاء من تصوير دورها في فيلم «الجواهرجي» الذي يقوم ببطولته النجم محمد هنيدي، والنجمة منى زكي.

وأضافت: «سعيدة وفخوة جدًا بتجديد التعاون مع المخرج محمد سلامة، الذي استمتعت جدًا بالعمل معه من قبل في فيلم «الإنس والنمس»، والحمد لله أنهينا جزء كبير من التصوير»، لافتة إنها لا تعلم موعد طرح الفيلم بدور العرض، موضحة أن «هذا الشئ يخص الجهة المنتجة بالتنسيق مع المخرج».

وتدور أحداث فيلم «الجواهرجي»، في إطار اجتماعي كوميدي، حول مناقشة أزمات الحياة الزوجية، التي تقع بين زوجين هما هنيدي ومنى زكي، بطريقة كوميدية.

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة كبيرة من الفنانين من بينهم؛ لبلبة، آسر ياسين، أحمد السعدني، ريم مصطفى، أحمد حلاوة، وعارفة عبدالرسول، وهو من تأليف عمر طاهر، واخراج إسلام خيري.

وشاركت الفنانة عارفة عبدالرسول، خلال السباق الرمضاني الماضي، في بطولة مسلسل «موسى»، بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، محمد أحمد ماهر، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، تارا عماد، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن.