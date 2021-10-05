«عربية النواب» مهنئة الرئيس بذكرى نصر أكتوبر: سيظل خالدا في العقول

تقدم النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري والأمة العربية بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.

وقال أباظة: “إننا فى هذه الذكرى الوطنية الخالدة والعظيمة نسترجع فيها بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة الباسلة الذين صدقوا الله عهداً فأوفاهم بالنصر وعداً”، مؤكداً أن انتصار السادس من أكتوبر سيظل خالداً فى قلوب وعقول كل المصريين والشعوب العربية لأنه أعاد العزة والكرامة لمصر والأمة العربية.

ووجه النائب أحمد فؤاد أباظة حديثه للرئيس السيسى قائلاً: “لقد نصرت شعبك فى مواقف كثيرة، ودحرت بحكمة الواثق وعزم المقاتل محاولات طمس الهوية المصرية، فأيدك المولى جلت قدرته بنصره وتوفيقه، حتى عبـرت بمسيرة الـوطن المفــدى لآفاق التنمية والاستقرار والازدهـار حفظكم الله لمصر وحفظ مصر بقيادتكم الحكيمة وجهود أبنائها المخلصين”.

وأكد أن ماحققه الرئيس السيسى من إنجازات ومشروعات قومية كبرى خلال ال7 سنوات الماضية هو إنجاز تاريخى يصل إلى حد الإعجاز.