تأجيل محاكمة 4 متهمين بجلب 2.5 طن حشيش عبر ميناء الإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد ابراهيم قنصوة، رئيس المحكمة، تأجيل محاكمة 4 متهمين في قضية اتهامهم بجلب 2.5 طن حشيش عبر حاوية داخل ميناء الإسكندرية لجلسة 23 أكتوبر للمرافعات.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، تمكنت من ضبط حاويات مشوها "ورق غار وورق لوري"، تابعة لشركة استيراد وتصدير بأوراق تخص المتهمين كل من "م.ع.م." ،"م.م.م" ،"م.م.م"،"ع.م.ز" وتفتيشها عثر بداخلها على حوالي 2.5 طن حشيش لترويجها على عملائهم داخل البلاد.

وتم التحفظ على الشحنة وتحرير محضر بالواقعة وبعرضهم على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.