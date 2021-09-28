«النواب الأمريكي» يوافق بالأغلبية على قانون تثبيت الاستقرار في ليبيا

أقر مجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية نسخة معدلة من قانون " تثبيت الاستقرار في ليبيا"، والذي يهدف إلى معاقبة الجهات التي تتدخل في ليبيا.

ويدعو قانون "تثبيت الاستقرار في ليبيا" الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى معاقبة أي أجنبي ينخرط في أنشطة تهدد السلم والاستقرار بليبيا، وكل متورط في انتهاكات حقوق الإنسان.

وقد حظي القرار الهادف إلى دعم الحل الدبلوماسي للأزمة في ليبيا بموافقة أكثر من ثلثي النواب الأمريكي ومن المقرر إحالته إلى مجلس الشيوخ للموافقة عليه ومن ثم رفعه للرئيس الأمريكي للتصديق عليه.

من جهتها، أكدت منظمة العفو الدولية دعمها لقانون استقرار ليبيا الذي أقرّه مجلس النواب الأمريكي، داعيةً مجلس الشيوخ الأمريكي إلى الإسراع بإصدار القانون المرافق له، لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع، والعمل لإنهاء التدخل الأجنبي في ليبيا.

وقد استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم"، "ستيفين تاونسند" والوفد المرافق له، في طرابلس لبحث أوجه التعاون الأمني والعسكري المشترك بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح المجلس الرئاسي الليبي في بيان مساء اليوم، أن الاجتماع ناقش أيضا جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وخاصة في مناطق الجنوب الليبي بجانب الاجتماع ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، والخطوات المتخذة في هذا الاتجاه.

وحضر الاجتماع سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا "ريتشارد نورلاند" بحسب البيان.