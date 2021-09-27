السيطرة على حريق نشب بمزرعة نخيل بالخارجة

سيطرت قوات الحماية المدنية والإطفاء في محافظة الوادي الجديد على حريق اندلع بمزارع نخيل وزراعات بمنطقة الشعلة بمركز الخارجة، اليوم الإثنين، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء لمكان الحريق للسيطرة عليه قبل امتداده للمناطق السكنية المجاورة للحريق.

تلقى اللواء محمود فاروق، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق محدود بمجموعة من النخيل بميدان الشعلة في الخارجة اليوم الاثنين، وقبل أن تتسع دائرة اللهب واشتعال النيران إلى المنطقة السكنية القريبة من الحريق، على الفور تم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء وفناطيس المياه التابعة لمركز ومدينة الخارجة، والدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتمت السيطرة على الحريق قبل وصوله للمناطق السكنية، وذلك من خلال رجال قوات الحماية المدنية.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم حصر الخسائر التي وقعت جراء الحريق، وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحريق.