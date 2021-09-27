عادات تفعلها بعد سن الأربعين تتسبب في إصابتك بالنوبات القلبية

مع تقدمك في العمر، من المهم بشكل خاص أن تكون على دراية بخطر الإصابة بنوبة قلبية، حيث تعتبر أمراض القلب هي السبب الأول للوفاة لكل من الرجال والنساء في جميع أنحاء العالم.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC"، يموت ما يقرب من 655000 فرد من هذه الحالة في العالم كل عام، مما يعني أن أمراض القلب تمثل 1 من كل 4 وفيات في العالم، حسبما ذكر موقع " best life online".

وذكرت بيانات جمعية القلب الأمريكية، فإن 6% من الرجال و5.5 % من النساء بين سن 40 و59 مصابون بأمراض القلب التاجية، ومن بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و79 عامًا.

هناك عدد من العادات السيئة التي يفعلها الأشخاص بعد سن الأربعين، والتي تسهم بشكل كبير في الإصابة بالأمراض ومنها:

عدم تناول وجبة الإفطار:

ابدأ يومك بإفطار صحي يمكن أن ينقذ حياتك في النهاية، حيث وجدت مراجعة بحثية نُشرت في مجلة "Circulation" في عام 2013 وجود صلة مهمة بين تناول وجبة الإفطار وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

تجنب استخدام خيط تنظيف الأسنان:

ترتبط صحة فمك بصحة قلبك أكثر مما تعتقد، فوفقًا لدراسة أجريت 2016 ونُشرت في المجلة الطبية للدراسات العليا، يمكن أن تساهم بكتيريا الفم في خطر إصابة الشخص بتصلب الشرايين، مما قد يزيد بشكل كبير من احتمالية الإصابة بنوبة قلبية.

عدم وجود أصدقاء:

وجود أصدقاء ليس مهمًا فقط لسعادتك، فقد تساعد قلبك بالفعل على المدى الطويل، فوفقًا لدراسة أجريت عام 2016 ونشرت في مجلة القلب، يمكن للعزلة الاجتماعية أن تزيد بشكل كبير من خطر إصابة الشخص بأمراض القلب.

العمل بالنوبات الليلية:

هل تريد قلبًا أكثر صحة؟ حاول التبديل من النوبة الليلية إلى الصباحية، اكتشفت الأبحاث المنشورة في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية في 2016 وجود صلة بين العمل في نوبات ليلية طويلة الأمد وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بين النساء.

الجلوس طوال اليوم:

وجدت دراسة نشرت 2012 في مجلة Dialectology أن الوظيفة التي تتطلب الجلوس لفترات طويلة، تزيد من فرصة التعرض لأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 147%.

كثرة النوم:

كثرة النوم يمكن أن يكون في الواقع أسوأ بالنسبة لصحة قلبك من عدم الحصول على ما يكفي، حيث كشف الأبحاث المنشورة في مجلة جمعية القلب الأمريكية في عام 2018 أن الحصول على أكثر من ثماني ساعات من النوم يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر إصابة الشخص بأمراض القلب والأوعية الدموية.