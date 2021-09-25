السبت 25 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بدء تسجيل رغبات طلاب الثانوية المرحلة الثالثة بالجامعات

طلاب
طلاب

يبدأ طلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة، للطلاب الناجحين (الدور الثاني) بالثانوية العامة، تسجيل رغباتهم من اليوم السبت ولمدة 3 أيام، بحد أدنى 205 درجات بنسبة 50% للشعبتين العلمي "علوم ورياضة" والأدبي.

كما يبدأ مكتب القبول الإلكتروني للجامعات الخاصة التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعمال المرحلة الثانية من نظام القبول الإلكتروني للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي (2022-2021)، ولمدة 3 أيام.

وكانت قد أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنه تقرر استقبال رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المرحلة الثالثة، وتشمل (الطلاب الناجحين في الدور الثاني.

 وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولى والثانية)، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت: www.Tansik.Egypt.gov.egفي الفترة من يوم السبت الموافق 25/9/2021 ولمدة ثلاثة أيام تنتهي يوم الإثنين الموافق 27-9-2021.

على أن يكون الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الثالثة:

الحد الأدنى للتقدم لجميع الشعب العلمية والشعبة الأدبية 205 درجات بنسبة 50%.

مواعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات:

يتم فتح هذه المعامل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً يومياً خلال أيام المرحلة.

ويمكن للطالب التقدم أيضاً عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات، وسيكون الموقع متاحاً لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني:

معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

وفي حالة وجود أي استفسار عن خدمة التنسيق الالكتروني يمكن للطالب الاتصال تليفونياً على الرقم 15999 بسعر المكالمة العادية من أي موقع في القاهرة والمحافظات.

 

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وائل لطفي

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