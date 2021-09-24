نستعرض لكم فى هذا التقرير مواعيد مسلسل إلا أنا حكاية بالورقة والقلم على قناة DMC، حيث ينطلق السبت المقبل أولى حلقات حكاية "بالورقة والقلم"، وسط حالة نجاح كبيرة وردود فعل جيدة للغاية ظهرت من خلال نسب مشاهدة العمل واحتلاله صدارة الترند خلال عرض حلقات المسلسل الأولى.

مواعيد مسلسل الإ أنا بالورقة والقلم على قناة DMC

ويعرض المسلسل من السبت إلى الأربعاء في الـ 8 مساء على dmc، و 11 مساء على dmc دراما، ومن المنتظر أن يتم عرض الحلقة الجديدة من المسلسل غدًا السبت في تمام الثامنة مساءً .

وتلعب الفنان أروى جودة بطولة القصة الحالية للعمل وتجسد خلالها شخصية فتاة من أسرة متوسطة، تربت على القيم والعادات وحب الخير، ولكنها تتعرض للابتزاز من أحد الأشخاص، في إطار من الدراما الاجتماعية.

حكاية بالورقة والقلم فى مسلسل إلا أنا

وحكاية "بالورقة والقلم" من بطولة يسرا اللوزي، عماد رشاد، نور محمد، حسام الجندى، لاشينة لاشين، عبد الله أشرف، صلاح الدالى، ياسمين سمير، رشاد رشدى، ريهام الشنوانى، ياسر الرفاعى، فكرة يسرى الفخرانى، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، إخراج محمد بكير.

ينتمي المسلسل لنوعية الدراما المطولة ذات الـ60 حلقة، ويتضمن مجموعة من القصص المستقلة، مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يشتمل على 6 بطلات، 6 حكايات، وكل حكاية في 10 حلقات، ولكل قصة منهم مؤلف ومخرج، وتتضمن قائمة مخرجي العمل كل من المخرجين أحمد شفيق ومريم الأحمدي ومحمود كامل ومحمد أسامة وتامر عشري، وأحمد حسن، أما قائمة المؤلفين فتضم كل من عبير سليمان وأمين جمال ونجلاء الحديني وريم القماش، ومحمد الدباح ومحمد محرز وعمر عبد الحليم.

ضم الموسم الأول من "إلا أنا"، عددًا من القصص الاجتماعية التي لاقت نسبة مشاهدة عالية من متابعيها، أبرزها "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، و"ضى القمر" بطولة كندة علوش، و"ربع قيراط" بطولة ريهام عبدالغفور، و"لازم أعيش".