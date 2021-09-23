الخميس 23 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«شعيب» يفتتح ملحق فرع البنك الأهلي الجديد بمدينة مرسى مطروح

محافظ مطروح
محافظ مطروح

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، يرافقه داود سمير رئيس منطقة أفرع البنك الأهلي المصري  بالإسكندرية، ملحق فرع البنك الأهلي الجديد بمدينة مرسى مطروح، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، والنائب جمال الشورى عضو مجلس النواب، ووليد عبدالسلام مدير عام منطقة الإسكندرية 3، ومحمد الغمري مدير فرع البنك الأهلي بمرسي مطروح، والمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة.

وتفقد محافظ مطروح المبنى الجديد، مشيدًا بأعمال التطوير والتوسع الجديدة للارتقاء بالخدمات المقدمة ولتقديم أفضل الخدمات المصرفية والبنكية لأبناء المحافظة وزائريها.

وأهدى رئيس منطقة أفرع البنك الأهلي المصري بالإسكندرية، درع البنك الأهلي إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تقديرًا للتعاون الدائم والمستمر ولجهوده الملموسة لدفع عجلة التنمية بالمحافظة.

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محافظ مطروح البنك الأهلي السكرتير العام البنك الأهلي المصري ملحق

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