الأربعاء 22 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خبير قانوني بالعمل الدولية يوضح أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر

جانب من الورشة الإعلامية
جانب من الورشة الإعلامية

قال أحمد أبو المجد، الخبير القانوني وبناء القدرات بمنظمة العمل الدولية، إن أسوأ أشكال عمل الأطفال تنقسم لجزئين، الأول هو الأعمال المجرمة وهي التي يعاقب عليها القانون، مثل التسول والأعمال الإباحية والمخدرات.

وأضاف أبوالمجد، أن الجزء الآخر وهو العمل الذي لا يعاقب عليه القانون، ولكن يتسبب في أذى للطفل منها العمل بالمناجم والمحاجر وعلى الآلات الحادة والخطر على الطفل.

وأكد الخبير القانوني وبناء القدرات، أن منظمة العمل الدولية لديها الكثير من الأهداف التي تهتم بالطفل من أهمها القضاء الفعلي على عمل الأطفال وهو تم تطبيقه بالفعل في اتفاقيتين، الأولى تحدد السن الذي يمكن فيه عمل الطفل وهو عند إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو عند سن 15 عاما.

وتابع: “الاتفاقية الثانية تتناول أسوأ أشكال عمل الأطفال وتسعى لحظرها لحماية الأطفال والحفاظ على حياتهم”.

جاء ذلك خلال المشاورة الإعلامية التي نظمتها منظمة العمل الدولية حول"التناول الإعلامي لظاهرة عمل الأطفال في مصر".

وكان قد افتتح إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، فعاليات المشاورة الإعلامية حول "التناول الإعلامي لظاهرة عمل الأطفال"، والتي تقام بمحافظة الفيوم.

وفي هذا الصدد، أوضح إيريك أوشلان، أن هدف المشاورة الإعلامية هو تعزيز حول المفاهيم والتعريفات الخاصة بعمل الأطفال المستمدة من التشريعات الوطنية والدولية؛ مما سيسهم بدوره في رفع الوعي ودعم التأييد الإعلامي والمجتمعي للإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في مصر ولاسيما في إطار مبادارات الحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.​

كما أكد إيريك أوشلان أن القضاء على ظاهرة عمل الأطفال من أبرز الأهداف التي أقرتها منظمة العمل الدولية، وتم إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام أنه "العام الدولي للقضاء على عمل الأطفال" للتشجيع على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها المساعدة على إنهاء عمل الأطفال حيث أنه العام الأول بعد التصديق العالمي على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لعام 1999 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، ويتزامن مع استمرار أزمة كوفيد- 19التي تهدد بتراجع سنوات من التقدم في معالجة ظاهرة عمل الأطفال.

أسوأ أشكال عمل الأطفال الأعمال المجرمة التسول المخدرات الآلات الحادة الخبير القانوني

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

الأكثر قراءة

تأجيل بدء العام الدراسي لعدم التطعيم بلقاح كورونا؟.. الحكومة توضح الحقيقة

خلال اجتماعه برئاسة مدبولي.. مجلس الوزراء يوافق على 7 قرارات مهمة

لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر بالدرجات نتيجة الدور الثاني

أول رد فعل من الزمالك على خسارة الأهلي السوبر أمام طلائع الجيش

الآن لينك نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2021.. وكيفية تقديم التظلمات

وزيرة الصحة: 830 مركزا لتلقي لقاحات كورونا.. و«معا نطمئن» تغطي 18 محافظة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

من الأزمة إلى الفرصة

جلال حمام

لماذا يرفض المشري انتخابات الرئاسة الليبية؟

منى رجب

حديث الصباح.. فستان حبيبه يكشف محاولات تيار التشدد (1)

ماجد حبته

الرجل الذى عبر بنا مرتين

ماجد حبته

روسيا تهزم عمالقة التكنولوجيا

القس. رفعت فكرى

الانتقام المدمر!!

د. داليا مجدي عبدالغني

ألقاب بجرّة قلم

لواء. محسن الفحام

من حقوق الإنسان.. إلى التنمية البشرية

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تدين قرار الاحتلال بالاستيلاء على أرض في بيت لحم

بعد تأجيل المساعدات المالية.. أزمة بين إسرائيل وأمريكا بسبب القبة الحديدية

عملية نهاريا.. مركبة تدهس شرطيين إسرائيليين ومصرع أحدهما.. ما القصة؟