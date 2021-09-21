اعتقال 40 ضابطا لتورطهم فى الانقلاب الفاشل بالسودان

أفاد مصدر عسكري سوداني، اليوم الثلاثاء، باعتقال 40 ضابطا لتورطهم في المحاولة الانقلابية الفاشلة التي تمّت اليوم.

وقال عضو المجلس السيادي السوداني، محمد الفكي، إنه "تم القبض على المتورطين في المحاولة الانقلابية، وإنهم يخضعون للتحقيق الآن".

ولفت الفكي إلى أن الجيش السوداني يتفاوض حاليا مع وحدات عسكرية بسلاح المدرعات تشارك بالانقلاب للاستسلام دون مقاومة.

وفى السياق، صرح مصدر مسؤول في رئاسة مجلس الوزراء السوداني بأن السلطات الأمنية والعسكرية أفشلت محاولة انقلابية فجر اليوم، وأن الأوضاع تحت السيطرة وتم اعتقال المتورطين فيها ويجري التحقيق معهم.

وأفادت مصادر لقناة العربية أن محاولة الانقلاب الفاشلة التي استهدفت العاصمة السودانية الخرطوم قامت بها عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية بقيادة اللواء بكراوي وتم القبض عليهم.

يأتي هذا فيما أفاد التلفزيون الرسمي السودان بإحباط محاولة انقلاب استهدفت الخرطوم.

وقالت مصادر عسكرية سودانية لـ"الشرق بلومبرج" إنه تم إحباط محاولة انقلابية في العاصمة الخرطوم صباح اليوم الثلاثاء، كما تم إغلاق جسر النيل الأبيض في أم درمان وتأمين الإذاعة والتلفزيون والقيادة العامة للقوات المسلحة.

وأكدت المصادر أنه تم إفشال محاولة الانقلاب ولا يزال البحث جارياً عن المنفذين.

كما أعلنت القوات المسلحة السودانية اليوم عن إحباط محاولة انقلابية.

وقال الدكتور العميد الطاهر أبو هاجه المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة في تصريح لوكالة الأنباء السودانية “سونا” إن القوات المسلحة السودانية أحبطت المحاولة الانقلابية وأن الأوضاع تحت السيطرة تماماً.

وفى وقت سابق، طالب حزب الائتلاف الحاكم في السودان (قوى الحرية والتغيير) الشعب بالوقوف والتصدي لفلول جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أنه يقف مع قضايا شرق البلاد.

وأكدت قوى الحرية والتغيير، في بيان، أنها تعمل على حلّها مع شركاء الفترة الانتقالية على نحو سلميٍّ، وبحوارٍ شفاف.

وطالب البيان بالاستجابة لكل ما من شأنه أن يؤدي لإنصاف مواطني شرق السودان، ويُحافظ على وحدة البلاد.

وقالت قوى الحرية والتغيير في البيان إنها تتابع ما يدور في شرق السودان، وغرب كردفان، وشمال دارفور، والطُرُق المؤدية لدولة جنوب السودان، والانفلات الأمني في مُدُن البلاد.