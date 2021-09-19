إجراء عملية ولادة قيصرية بنجاح لمريضة كورونا بمستشفى دمياط العام

قال الدكتور محمد اللبان، مدير مستشفى دمياط العام، إن أطباء المستشفى أثبتوا جدارتهم في مواجهة فيروس كورونا، حيث قام كلًا من الدكتور ياسر رمضان صالح مساعد أخصائي النساء والتوليد، والدكتور محمدكامل قطارية مساعد أخصائي النساء والتوليد، والدكتور محمد البسيوني طبيب مقيم نساء وتوليد، بإجراء عملية قيصرية لسيدة حامل ٣٥ أسبوع تعاني من التهاب رئوي متقدم ونقص في الإكسجين، واشتباه فيروس كورونا المستجد، وكانت في حالة خطرة، وتمت الولادة بنجاح وهي تحت متابعة رئيس القسم.

‏من جهة أخرى، نظمت مديرية الصحة قافلة طبية شاملة بقرية أبو سعادة الكبرى بمركز كفر سعد، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، بالإضافة إلى وحدتين للأشعة و السونار.

وفى هذا السياق، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد، مدير مديرية الصحة، أن القافلة قدمت خدماتها الطبية إلى ١٥٠٨ مواطن بالقرية، وذلك بإجراء الفحوصات والإجراءات اللازمة، حيث تم تحويل عدد ١٨ حالة لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات، وكذا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد ٤ حالات، فضلًا عن إجراء ٨١٥ تحليل معملي، وأيضًا فحص ٣٥ حالة بالأشعة و ١٨ حالة أخرى بالسونار، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص وحدة بالقافلة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، وذلك لتحقيق المستهدف للحد من انتشار الفيروس.