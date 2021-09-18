وزير الرياضة يشهد ختام بطولة مصر الدولية المفتوحة للاسكواش

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ختام منافسات بطولة "سي أي بي مصر الدولية المفتوحة للإسكواش" والتي أقيمت خلال الفترة من 10 سبتمبر حتى يوم 17 من الشهر الجاري، وهي واحدة من أكبر 8 بطولات بلاتينية عالمية، بمشاركة 96 من لاعبي ااإسكواش بالعالم من السيدات والرجال من 26 دولة مختلفة، تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة والسياحة والآثار.



وحضر حفل الختام، عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، أليكس غوف الرئيس التنفيذي لاتحاد المحترفين للاسكواش، وحسين أباظة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي- مصر CIB.



وأشاد الدكتور أشرف صبحي بالتفوق المصري الواضح في جميع الأدوار، بدءًا من الدور الربع نهائي بتواجد 12 لاعبًا ولاعبة من مصر في سيطرة مصرية تامة، وصولاً لنهائي البطولة والذي جاء مصريًا خالصًا في منافسات السيدات والرجال.



وقدم الوزير التهنئة للاعبي مصر في الاسكواش على الأداء المتميز الذي يقدمونه، وفوزهم بألقاب البطولات الدولية التي يشاركون بها، والحفاظ على تربعهم على عرش الاسكواش العالمي، والقدرة على نجاح البطولة على مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى الدعم الكامل الذي تقدمه وزارة الشباب والرياضة للاعبين، والعمل على توفير كل ما يلزم بالتنسيق مع الاتحاد المصري للأسكواش للحفاظ على صدارة مصر في تلك اللعبة، حيث تغلبت اللاعبة نوران جوهر المصنفة الثانية عالميًا علي مواطنتها نور الشربيني المصنفة الأولى عالميًا في نهائي السيدات، بينما تغلب في نهائي منافسات الرجال علي فرج المصنف الأول عالميًا علي اللاعب محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميًا.



وفي هذا السياق، تحدث الدكتور أشرف صبحي عن المشروع القومي للإسكواش باعتباره أحد أهم مشروعات وزارة الشباب والرياضة القومية، والتي تأتي ضمن استراتيجيتها القومية للوزارة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، والذي يتم تنفيذه وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، ودوره في الكشف عن الموهوبين ورعايتهم وإعدادهم بالشكل الأمثل كونهم أبطال المستقبل الذين سيمثلون مصر في مختلف المحافل الدولية.



وجدد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تأكيده نجاح مصر في استضافة البطولات الرياضية الدولية الكبرى في ظل التحديات الراهنة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.



وقال عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش: "اعتبرها البطولة الأفضل، شكرًا لكل الأبطال ودائمًا على عرش الاسكواش، شكرًا للجميع".



وعبر عمرو منسي مدير البطولة والمدير التنفيذي لشركة IEVENTS عن تقديره وامتنانه لكل الرعاة الذين قدموا كل سبل الدعم للبطولة هذا العام وبالأخص وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والآثار والبنك التجاري الدولي- مصر، واستكمل قائلاً: "أشعر بالفخر والامتنان لأن حلمي قد تحقق بشكل مشرف على مدار ال3 سنوات عن طريق مشاركتي في تنظيم بطولة "سي أي بي مصر الدولية المفتوحة للإسكواش" تحت سفح أهرامات الجيزة والتي أتمنى أن تصبح بطولة مستمرة كل عام.



وتوجه أبطال الاسكواش بالشكر والتقدير لكافة الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الشباب والرياضة والصحة والسياحة والداخلية ومختلف الجهات التي أسهمت بشكل فعال في خروج البطولة بهذا الشكل المبهر في ظل الظروف المحيطة بفيروس كورونا.



جدير بالذكر، أن نور الشربيني توجت بلقب البطولة الماضية بعد فوزها على زميلتها نوران جوهر، فيما حصد علي فرج لقب الرجال بعد فوزه على زميله الآخر طارق مؤمن.