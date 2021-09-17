بعد إصابته بجلطة في الرئة.. أزمات في حياة الفنان كريم فهمي

حالة من الحزن خيمت على الوسط الفني عقب نقل الفنان كريم فهمي، صباح اليوم الجمعة، إلى أحد المستشفيات الخاصة بعد إصابته بجلطتين على الرئة بشكل مفاجئ وتدهور حالته الصحية.

ونشرت زوجة الفنان كريم فهمي عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام صورة له وهو بالمستشفى، حيث يرقد بالعناية المركزة وطالبت متابعيه بالدعاء له وكتبت "دعواتكم لكريم بعد إصابته بجلطتين على الرئة.. إن شاء الله تعدي على خير وتقوم بالسلامة يا رب".

وحرص مجموعة من نجوم الفن، على دعم صديقهم الفنان كريم فهمي، مطالبين الجمهور والمتابعين لهم على مواقع التواصل الاجتماعي بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وتأتي هذه الأزمة بعد أيام قليلة من إعلان فهمي حصوله على الاقامة الذهبية لدولة الإمارات.

وفيما يلي أهم الأزمات التى مرت بحياة كريم فهمي :

‫الإصابة بكورونا

‫نشر النجم كريم فهمي عقب انتهائه من كواليس مسلسل ونحب تاني لي الذي شارك فيه في مارثون رمضان ٢٠٢٠، ونشر كريم على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام" من خلال الحالة الخاصة به يعلن إصابته بفيروس كورونا.

وكتب كريم فهمي عبر خاصية استوري بحسابه بـ انستجرام قائلًا: "الحمد لله إيجابي كورونا".

تورط في أقسام الشرطة بسبب زوجته

كشف الفنان كريم فهمي لجمهوره ومتابعيه عن موقف محرج تعرض له بسبب زوجته، أثناء تواجدهما في اليونان، للاحتفال بإجازة العيد، عقب انتهائه من تصوير مسلسل "الحساب يجمع" مع النجمة الكبيرة يسرا، والذي تم عرضه في موسم رمضان"

ونشر "كريم" صورة له برفقة زوجته، عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام"، وأوضح من خلالها تورطه في أقسام الشرطة والسفارات، بسبب ضياع جوازات السفر من زوجته، وعلق على الصورة قائلًا: "أول ساعة في اليونان دانية حبيبتي ضيعت الباسبورات وجار البحث عنها في الأقسام والسفارة، الحمدلله".

انشغل في التمثيل عن الطب

كشف كريم فهمي خلال برنامج "حفلة ١١"، عن سبب إغلاق عيادة الأسنان الخاصة به، مرجعًا ذلك إلى انشغاله بالتأليف والتمثيل، وعدم تركيزه في ممارسة طب الأسنان، موضحًا أنه كان قد ترك إدارة العيادة لبعض زملائه، لكن الأمر لم يستمر بالشكل الذي كان يريده فحدثت بعض المشاكل ما نتج عنها قراره بغلق العيادة بشكل مؤقت.