«ستصبح أكثر سخونة».. بريطانيا تستقبل أقوى عواصف الخريف

أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن المملكة المتحدة ستصبح أكثر سخونة من البرتغال خلال الأيام القليلة المقبلة مع موجة دافئة تبلغ 24 درجة مئوية - لكنها لن تدوم.

وقال خبراء الأرصاد إن الطقس الرطب محتمل في نهاية هذا الأسبوع، مع توقع هطول أمطار غزيرة بل وعواصف في جميع أنحاء البلاد.

وبينما كانت هناك الكثير من أشعة الشمس اليوم الخميس، مع درجات حرارة تتجاوز 22 درجة مئوية في فارو، إلا أنه يجب على البريطانيين الاستعداد للطقس الخريفي يومي السبت والأحد.

وقال خبير الأرصاد في مكتب الأرصاد الجوية ، أيدان ماكجيفرن ، إن المملكة المتحدة كانت "أكثر دفئًا من المتوسط ​​في النصف الأول من سبتمبر".

وتابع: "ستكون هناك بقع ضباب في البداية وستكون الرؤية ضعيفة على الطرق ، ولكن بمجرد أن يزول الضباب ، ستتمتع معظم الأماكن بطقس رائع، مع نوبات مشمسة دافئة، وستبلغ درجة الحرارة 23 أو 24 درجة مئوية في الجنوب ، وفي الشمال".

وأكدت الصحيفة، أن خبراء الطقس منقسمون بشأن ما يمكن أن يتم توقعه بعد ذلك مع ظهور موجات طقس جديدة مدفوعة بالتيار النفاث.

وقال ماكجيفيرن: "ما سيحدث بعد ذلك به الكثير من عدم اليقين، فمن المحتمل أن تكون هناك سماء غائمة وأمطار في نهاية هذا الأسبوع ، مع مجموعة من الأمطار قد تصبح شديدة وتتحول الى غزيرة".

وتابع: “ستجلب عاصفة متجهة نحو أيسلندا وجزر فارو رياحًا قوية - حتى العواصف في بعض المناطق - مع هطول أمطار غزيرة في بعض الأحيان”.

واستكمل ماكجيفيرن: "يبدو أنه من المرجح بحلول نهاية الأسبوع المقبل أن تكون العديد من الأماكن في حالة جيدة ومستقرة ، خاصة باتجاه الجنوب الشرقي".

وكان اليوم مشمسًا في الغالب بعد أن تعرضت لندن لهطول أمطار غزيرة أمس.

وترك جسر لندن وعدد من محطات المترو تحت الماء بعد سقوط ثلاث بوصات من الأمطار "الشديدة".