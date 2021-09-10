خالد حنفي ينعى رجل الصناعة والتجارة محمود العربي

نعى الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، رجل الصناعة والتجارة وصاحب ومؤسس مؤسسة مجموعة العربي، محمود العربي، والذي وافته المنية، أمس الخميس، عن عمر ناهز الـ89 عاما.

وأضاف حنفي، في برقية عزاء للمهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والعائلة: «تلقيت ببالغ الحزن والأسى، نبأ وفاة والدكم الراحل الاقتصادي والصناعي البارز، الحاج محمود العربي، الذي يعد هامة اقتصادية مصرية وعربية، ولعب أدوارا بارزة بحكم المواقع التي ترأسها ولا سيما رئاسة اتحاد الغرف التجارية المصرية».

وتابع: «إنني في هذه المناسبة الأليمة، أتقدم لكم ولأسرتكم الكريمة، بوافر التعزية والمواساة، متضرعا إلى الله عزً وجلّ أن يتغمد الراحل بوافر رحمته ومغفرته، وأن يلهمكم من بعده الصبر والسلوان».

وأكد حنفي، أن رحيل هذا الرجل العصامي، سيترك فراغا كبيرا سواء في مصر أو في وطننا العربي، إذ لطالما كرس حياته من أجل تعزيز دور القطاع الخاص والاقتصاد المصري، وكان سباقا في جذب الشركات العالمية للاستثمار في مصر.

وشدد أن الخسارة كبيرة، «لكن بفضل الله تعالى ستتجاوزون هذه المحنة، وستستمرون بحكم موقعكم كرئيس لاتحاد الغرف التجارية المصرية، بإكمال المسيرة العطرة والطيبة التي رسخها والدكم الراحل، فأطال الله بعمركم وإنا لله وإنا اليه راجعون».