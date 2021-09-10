الجمعة 10 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

خالد حنفي ينعى رجل الصناعة والتجارة محمود العربي

محمود العربي
محمود العربي

نعى الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، رجل الصناعة والتجارة وصاحب ومؤسس مؤسسة مجموعة العربي، محمود العربي، والذي وافته المنية، أمس الخميس، عن عمر ناهز الـ89 عاما.

وأضاف حنفي، في برقية عزاء للمهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والعائلة: «تلقيت ببالغ الحزن والأسى، نبأ وفاة والدكم الراحل الاقتصادي والصناعي البارز، الحاج محمود العربي، الذي يعد هامة اقتصادية مصرية وعربية، ولعب أدوارا بارزة بحكم المواقع التي ترأسها ولا سيما رئاسة اتحاد الغرف التجارية المصرية».

وتابع: «إنني في هذه المناسبة الأليمة، أتقدم لكم ولأسرتكم الكريمة، بوافر التعزية والمواساة، متضرعا إلى الله عزً وجلّ أن يتغمد الراحل بوافر رحمته ومغفرته، وأن يلهمكم من بعده الصبر والسلوان».

وأكد حنفي، أن رحيل هذا الرجل العصامي، سيترك فراغا كبيرا سواء في مصر أو في وطننا العربي، إذ لطالما كرس حياته من أجل تعزيز دور القطاع الخاص والاقتصاد المصري، وكان سباقا في جذب الشركات العالمية للاستثمار في مصر.

وشدد أن الخسارة كبيرة، «لكن بفضل الله تعالى ستتجاوزون هذه المحنة، وستستمرون بحكم موقعكم كرئيس لاتحاد الغرف التجارية المصرية، بإكمال المسيرة العطرة والطيبة التي رسخها والدكم الراحل، فأطال الله بعمركم وإنا لله وإنا اليه راجعون».

 

العربي التجارية الاقتصادي والصناعي للغرف محمود بارزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

المسئولية الاجتماعية.. الفريضة الغائبة «٢»

الأكثر قراءة

الاحتلال يعتقل 5 من عائلات الأسرى الفارين من «جلبوع»

حافز مالي وحسابات بنكية.. الحكومة تدعم الأسر الملتزمة بمحددات التنمية

بعد 10 سنوات من الحكم.. هكذا سقط الإخوان في المغرب

شعبة الاتصالات: قرار الانتقال بين شركات الإنترنت يحمي حقوق المستخدمين

موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين 2021 الرسمي

«ميقاتي» في قصر بعبدا لإعلان الحكومة اللبنانية اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

إنهم يكتسبون القيمة من خلال الاستعراض

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «1-3»

ماجد حبته

المغاربة أيضًا كنسوا الإخوان

منة عبيد

«هلاوس».. ساعة من الصمت الصاخب!

خالد عكاشة

هواجس اللجوء الأفغانى والوقوف على أعتاب المجهول

أسماء محفوظ

شكلك حلو النهارده

ماجد حبته

النفق.. الملعقة.. والمسلسل القديم!

د. بهي الدين مرسي

هل الوجه أكرم من القدم؟

صور

الذهب الأسود.. حصاد عباد الشمس

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

إطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 5 من عائلات الأسرى الفارين من «جلبوع»

الرئاسة الفلسطينية: الاستيطان غير شرعى وأسرانا خط أحمر

«فتح» تدين الاعتداءات الإسرائيلية على الأسرى