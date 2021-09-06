الإثنين 06 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس النواب العراقر يؤكد أهمية دعم الاتحاد الأوروبى فى إعادة النازحين

الحلبوسي
الحلبوسي

أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الإثنين، أهمية دعم الاتحاد الأوروبي للعراق في ملف إعادة النازحين وتحقيق الاستقرار للعائدين إلى ديارهم.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، مع الممثل الأعلى لشؤون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل، والوفد المرافق له.

وأوضح البيان أن اللقاء بحث العلاقات المشتركة والتعاون بين العراق والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ملف النازحين والانتخابات المبكرة النيابية المقبلة.

وأكد الحلبوسي حرص العراق على توطيد علاقاته مع الاتحاد الأوروبي، وتوسيع آفاق التعاون بمختلف المجالات، مثمناً جهود الاتحاد الأوروبي في دعم العراق خلال حربه على عصابات داعش الإرهابي.

وأشار إلى أهمية دعم العراق بملف إعادة النازحين وتحقيق الاستقرار للعائدين إلى ديارهم، من خلال إعادة الإعمار وتوفير الخدمات للمناطق المحررة.

وفيما يخص ملف الانتخابات المبكرة النيابية المقبلة، أكد رئيس مجلس النواب العراقي أهمية دور الاتحاد الأوروبي في مراقبة الانتخابات العراقية، لضمان نزاهتها، وخلق ثقة لدى المواطنين باختيار ممثليهم الذين يعبرون عن تطلعاتهم، ولتحفيزهم على المشاركة الواسعة.

من جانبه، أكد بوريل دعم الاتحاد الأوروبي للعراق في المجالات كافة، ولا سيما في ملف إعادة النازحين، موضحًا أن الاتحاد سيدعم الانتخابات العراقية المقبلة عبر إرسال فرق مراقبة من المفوضية والبرلمان الأوروبيين من أجل ضمان سلامة إجرائها.

وعلي صعيد آخر.. أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الإثنين، أن الأمن الأوروبي مترابط مع الأمن العراقي، منوهًا باستمرار التعاون مع الاتحاد الأوروبي في كل المجالات.

وأشار وزير خارجية العراق- خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ممثل الاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز)- إلى أن مباحثاته مع بوريل تطرقت إلى المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية بين بلاده والاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أن موضوع اللاجئين كان محورًا مهمًا في المناقشات الثنائية.

ومن جانبه، قال بوريل إن "العراق القوي سيكون له تأثير كبير في المنطقة"، مشيرًا إلى أنه تم بحث ملفات الهجرة والأمن وعمل الشركات الأوروبية في العراق.

وحث على إجراء انتخابات برلمانية عادلة، لافتًا الى أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بنشر مراقبين خلال عملية الاقتراع، منوهًا بأن الاتحاد قدم أكثر من مليار دولار لدعم العراق خلال السنوات الماضية.

بغداد الاتحاد الأوروبي العراق

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