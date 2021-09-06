الإثنين 06 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بني سويف يكرم فريق مركز شباب بليفيا

محافظ بني سويف يكرم
محافظ بني سويف يكرم فريق مركز شباب بليفيا

كرم  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف فريق مركز شباب بليفيا، اليوم الإثنين، بعد حصوله على المركز الثاني في منافسات النسخة الثامنة من دورى مراكز الشباب 2020/2021، على مستوى مراكز شباب الجمهورية، وذلك بحضور عضوى مجلس النواب محمد رجب، رمضان أبوحسان، ومصطفى إبراهيم وكيل وزارة الشباب والرياضة وأعضاء مجلس إدارة مركز الشباب، والجهاز الفني للفريق والإداري وقيادات مديرية الشباب والرياضة.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم للاعبي الفريق ومنحهم شهادات تقدير، حيث أعرب المحافظ عن تقديره للأداء القوي للاعبين الذين مثلوا المحافظة وكانوا خير سفراء لشباب بني سويف في البطولة التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة سنويًا.

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وأشار المحافظ إلى الدور الكبير الذي تقوم به الدولة في تبني الموهوبين رياضيًا وما تقدمه من دعم لتشجيعهم للوصول إلى المستويات والمراكز المتقدمة، مطالبًا لاعبي الفريق ببذل المزيد من الجهد والحفاظ على لياقتهم البدنية والعمل على رفع مستواهم المهاري للوصول إلى المراكز المتقدمة ورفع اسم محافظة بني سويف في المحافل الرياضية، متمنيًا لهم التوفيق وحظ أوفر في المنافسات القادمة والتتويج باللقب والذي كانوا قريبين منه لولا أن جانبهم التوفيق في تسديد ضربات الترجيح.

وأهدى وكيل وزارة الشباب والرياضة درع المديرية للمحافظ د. محمد هاني غنيم، تقديرًا لدعمه قطاع الشباب والرياضة، وتوجيهاته المستمرة بتوفير كل أوجه الدعم لكل الجهود والأنشطة والفعاليات التي تنفذها المديرية.

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ولفت إلى أن فريق مركز شباب بليفيا تأهل إلى المباراة النهائية "بعد فوزه بالبطولة على مستوى مراكز المحافظة"، ليبدأ بعدها مشوار التصفيات على مستوى الجمهورية وتمكن  خلالها من الفوز على عدد من مراكز الشباب بمحافظات مصر، حتى تأهله للنهائي لملاقاة  مركز شباب المحمسة ممثل محافظة الإسماعيلية، والتي حُسمت للأخير بضربات الترجيح 4 /3، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 3/3، على ملعب نادى سينزو بمدينة الغردقة الجمعة الماضي، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وعدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات الوزارة.

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وعبَّر لاعبو الفريق عن تقديرهم لمحافظ بني سويف على هذه اللفتة الطبية وحرصه على لقائهم وتكريمهم، والذي يمثل حافزًا كبيرًا ودافعًا قويًا لاستمرار الحفاظ على التميز والأداء المشرف والحرص على التواجد بصفة مستمرة في تحقيق المراكز الأولى، والسعي لحصد البطولات، لتمثيل المحافظة على المستوى المحلي ورفع علم مصر في المحافل الرياضية  التي يمثلون فيها محافظتهم التي يفخرون بالانتماء إليها.

بني سويف الشباب والرياضة مركز شباب بليفيا مجلس النواب محافظ بني سويف

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وائل لطفي

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