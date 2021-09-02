سعيد شحاتة: انطلاق مؤتمر شعر العامية 28 سبتمبر.. ويقام فى 3 أماكن

أعلن الشاعر سعيد شحاتة عن الانتهاء من برنامج مؤتمر العامية "شارع العامية" فى دورته الخامسة، والذى يقام خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس "28 حتي 30" سبتمبر الجاري فى ثلاثة أماكن مقترحة إلى الآن (بالتوازي)، حزب التجمع، دار ميريت للنشر، وبيت السناري.

وأوضح "شحاتة"، فى بيان صحفي، أنه محافظات "البحر الأحمر، الإسكندرية، كفرالشيخ، سوهاج، المنيا، الفيوم،الأقصر، الوادي الجديد" ستشارك في النشاط ببرامج موازية.

وقدم شحاتة، تصورا مبدئيا لبرنامج الدورة الخامسة، حيث يتم عمل أمسياتها بالتوازى، أى أن الليلة الواحدة ستشمل أكثر من أمسية فى أكثر من مكان، فى وقت واحد.

اليوم الأول: (يسرى العزب)

الندوة الأولى حول أعمال الشاعر يسرى العزب

الندوة الثانية: (إبراهيم الرفاعي)

قراءات فى أشعار الشاعر إبراهيم الرفاعى

أمسية شعر فى المقر الرئيس يديرها ويشارك فيها بأشعاره أيمن هيبة

وأمسية شعرية موازية فى مكان مواز بإدارة موازية تحمل اسم الشاعر (حسن رياض) سيتم الإعلان عنها لاحقا.

اليوم الثاني: (عبدالدايم الشاذلي)

الندوة الأولى حول أعمال الشاعر عبدالدايم الشاذلى

الندوة الثانية: (يسرى زكي)

قراءات فى أشعار الشاعر يسرى زكى

أمسية شعر فى المقر الرئيس يديرها ويشارك فيها بأشعاره محمد حسنى إبراهيم

وأمسية شعرية موازية فى مكان مواز بإدارة موازية (تحمل اسم الشاعر حلمى عمر) سيتم الإعلان عنها لاحقا.

اليوم الثالث: (فؤاد حجاج)

الندوة الأولى حول أعمال الشاعر فؤاد حجاج.

الندوة الثانية: (عمر نجم).

قراءات فى أشعار الشاعر عمر نجم.

أمسية شعر فى المقر الرئيس يديرها ويشارك فيها بأشعاره جمال فتحى، وأمسية شعرية موازية فى مكان مواز بإدارة موازية سيتم الإعلان عنها لاحقا.

يشار إلى أنه انطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر شعر العامية المصرية، التي تحمل اسم الشاعر الراحل محمد كشيك، مساء اليوم الأربعاء، ومن المقرر أن تستمر حتى غد الخميس، بمقر أتيليه القاهرة بمنطقة وسط البلد.

والشاعر سعيد شحاتة من مواليد فبراير 1979 بمحافظة كفر الشيخ، وتخرج في قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة طنط، ونجح الشاعر في أن يفسح لنفسه مكانًا وسط كبار شعراء العامية، بعدما صار صوتًا شعريًا لا يبارى في تفرده وجدته وتميزه.

وأصدر شحاتة العديد من الدواوين الشعرية، كان آخرها "للطيبين أمثال"، كما فاز بالكثير من الجوائز كان آخرها جائزة أحمد فؤاد نجم عام 2017.