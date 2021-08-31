الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مناشدة دولية بتحرك أمريكى عاجل لوقف انتهاكات الحكومة الإثيوبية ضد تيجراى

الجيش الإثيوبي
الجيش الإثيوبي

طالبت "منظمة السلام العالمي" المجتمع الدولي وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكي باتخاذ اجراءات أكثر قوة لردع الانتهاكات التي تقوم بها القوات الحكومية اللإثيوبية إقليم تيجراي المعارض، مؤكدة أن هذه الانتهاكات أثارت غضب المجتمع الدولي.

 

وتابعت المنظمة منذ تدخل القوات الحكومية في أقليم تيجراي، تسبب الصراع الذي طال أمده في أزمة مجاعة في إثيوبيا ، وخاصة بين سكان تيجراي ، حيث تم تدمير أراضيهم الزراعية ومنع المساعدات الغذائية الدولية أو عدم تمكنهم من الوصول إليهم. 

 

واندلع الغضب الدولي في وقت سابق من هذا العام عندما تم الكشف عن أن القوات الإثيوبية والقوات الإريترية المنتشرة في تيغراي قد ارتكبت ما يرقى إلى جرائم حرب ضد المدنيين التيجراي.

 

ناشدت الولايات المتحدة ودول أخرى إثيوبيا الالتزام بسحب قوات الدفاع الإريترية ، والتي قد تكون السبب وراء الكثير من تكتيكات الأرض المحروقة والعنف المفرط ضد المدنيين ، لكنها تشتبه في عودة قوات الدفاع الإريترية بعد الانسحاب.

 

وفي الآونة الأخيرة ، أدرجت الولايات المتحدة رئيس أركان قوات الدفاع الإريترية فيليبوس ولديوهانيس على القائمة السوداء لانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الخاضعة لقيادته.

 

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في بيان: "قامت القوات الإيترية  باغتصاب وتعذيب وإعدام المدنيين في إثيوبيا". 

 

وتابعت المنظمة: قد تكون العقوبات الأمريكية على إثيوبيا رادعة لها، ووفقًا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تلقت إثيوبيا 923 مليون دولار كمساعدات من الولايات المتحدة في عام 2019 ، وهي أكبر متلقي لجميع دول أفريقيا، وعلى الرغم من التعاون السابق والعلاقات متبادلة المنفعة ، لم تستجب إثيوبيا  بشكل إيجابي للإجراءات الأمريكية التي تنادي بحل سلمي.

 

ورداً على إعلان وزارة الخارجية الأمريكية عن قيود التأشيرات على المسؤولين الإثيوبيين والإريتريين والقيود الواسعة على المساعدة الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا ، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان إنها "ستضطر إلى إعادة تقييم علاقاتها مع الولايات المتحدة. 

 

بينما قالت وزارة الخارجية الإريترية في بيان لها في 23 أغسطس : "ترفض حكومة إريتريا المزاعم التي لا أساس لها من الصحة والابتزاز الموجه ضدها" ، ودعت الولايات المتحدة إلى "إحالة القضية إلى محكمة مستقلة إذ لديها بالفعل حقائق لإثبات مزاعمها الكاذبة ".

 

وتابعت المنظمة الدولية: من الواضح أن الحكومتين الإثيوبية والإريترية ليستا مسرورتين من "تدخل" الولايات المتحدة في شؤونهما ، ولكن بما أن إثيوبيا تعتمد على المساعدات المتدفقة من الولايات المتحدة ، فإن العقوبات ستجبرهما في النهاية على إعادة النظر في مسارهما.

 

وتابعت المنظمة: يجب أن تتدخل الولايات المتحدة في الصراع في إثيوبيا في المناطق التي تتمتع فيها بأكبر قدر من التأثير، وأضافت يجب ان تضغط واشنطن على أثيوبيا من بات المساعدة الاقتصادية، مع الاستمرار في دعم المساعدات الإنسانية القادمة إلى تيجراي. 

 

وأضافت المنظمة: من خلال هذا النفوذ ، يمكن لواشنطن أن تشجع الحكومة الإثيوبية على متابعة وعدها بسحب القوات الإريترية من إثيوبيا وفتح الحصار أمام تيغراي حتى يتسنى للمساعدات الإنسانية الحيوية التي تمنع المجاعة أن تتدفق إلى المنطقة و يمكن للعقوبات المفروضة على قادة تيجراي أن تساعد في تخفيف مطالبهم بانتقال السلطة حتى يمكن التفاوض بنجاح على وقف إطلاق النار الثنائي.

 

واختتمت المنظمة: هذه هي فرصة إدارة بايدن لإظهار التزامها بحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. كما أن العمل القوي من جانب الولايات المتحدة سيشير إلى بقية المجتمع الدولي بالحاجة إلى استخدام نفوذهم لتعزيز المفاوضات السلمية في إثيوبيا لانه  بدون اتخاذ إجراءات فورية لحل الأزمة، سيستمر مواطنو تيغراي في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان ومجاعة وشيكة.

منظمة السلام العالمي منظمة “السلام العالمية” أزمة تيجراي إقليم تيجراي الإثيوبي إقليم تيجراي المعارض

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