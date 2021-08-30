الإثنين 30 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادي الجديد يوجه بالبدء في تقسيمات المباني وطرحها للمواطنين بالفرافرة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

كلف اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الوحدة المحلية لمركز الفرافرة بالبدء في تنفيذ مشروع تقسيمات المباني السكنية بقرى اللواء صبيح لطرحها للمواطنين بمساحة 200 م2 للقطعة الواحدة بواقع 2500 قطعة سكنية.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية للقرية اليوم الاثنين، يرافقه السيد جهاد متولي نائب رئيس المركز، كما وجه بتخصيص نسبة 10% من قطع الأراضي لأهالي مدينة الفرافرة الراغبين في الإستفادة من التقسيمات، والبدء في أعمال توصيل المرافق للمنطقة.

وفي سياق متصل قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، بجولة تفقدية بمركز الفرافرة لمتابعة المشروعات الجارية و الخدمات المقدمة المواطنين، يرافقه الأستاذ جهاد متولي نائب رئيس المركز.

تفقد العمل بمحطة مياه الشرب اللواء صبيح والتي تخدم قري اللواء صبيح وعلي بن ابي طالب والتي تعمل بطاقة ٢٠٠م٣/ساعة علي مدار ١٧ ساعة يومياً، ووجه بصرف المياه الناتجة عن غسيل المحطة للإستفادة منها في ري حظائر الماشية المحيطة  بدلاً من إهدارها بالصرف الزراعي.

كلف محافظ الوادي الجديد الوحدة المحلية الفرافرة البدء تنفيذ مشروع تقسيمات المباني السكنية لطرحها للمواطنين اللواء صبيح

رئيس التحرير

وائل لطفي

نجيب محفوظ.. محارب التطرف.. عدو الفساد

الأكثر قراءة

قرار جمهوري بتجديد تكليف حسن عبد الشافي بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام

«المهن التمثيلية» عن تويتة «شغلونى» لـ أسامة عباس: أحد رموز التمثيل العربى

بعد تويتة «شغلوني».. أحد أفراد أسرة أسامة عباس: «انزعج من كثرة الاتصالات ويفضل عدم الرد»

إيقاف برنامج مي حلمي وإحالتها للتحقيق

لإنتاج 3 ملايين جرعة يوميًا.. «مدبولي» يكشف موعد افتتاح مجمع «فاكسيرا»

الحكومة تكشف حقيقة تأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

حديث الإصلاح فى مصر

ماجد حبته

سرحان لا يزال خلف القضبان

جمال-أسعد

الدين بين الإيمانى والموروث

مؤمن المحمدي

حكايات ملهاش أى لزمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «15»

د. منى حلمى

كلمات الرئيس السيسى عن إعادة التفكير فى المعتقد الدينى

ماجد حبته

قمة بغداد.. وقبضة الغرباء

عبدالوهاب داود

أن تكون كاتبًا فى أُمة لا تحب القراءة

صور

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

" ساعر" يقدم قانون يحدد ولاية رئيس الوزراء: لن ينطبق على "نتنياهو"

4 ملفات.. تفاصيل لقاء أبو مازن مع وزير الجيش الإسرائيلى