محافظ الوادي الجديد يوجه بالبدء في تقسيمات المباني وطرحها للمواطنين بالفرافرة

كلف اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الوحدة المحلية لمركز الفرافرة بالبدء في تنفيذ مشروع تقسيمات المباني السكنية بقرى اللواء صبيح لطرحها للمواطنين بمساحة 200 م2 للقطعة الواحدة بواقع 2500 قطعة سكنية.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية للقرية اليوم الاثنين، يرافقه السيد جهاد متولي نائب رئيس المركز، كما وجه بتخصيص نسبة 10% من قطع الأراضي لأهالي مدينة الفرافرة الراغبين في الإستفادة من التقسيمات، والبدء في أعمال توصيل المرافق للمنطقة.

وفي سياق متصل قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، بجولة تفقدية بمركز الفرافرة لمتابعة المشروعات الجارية و الخدمات المقدمة المواطنين، يرافقه الأستاذ جهاد متولي نائب رئيس المركز.

تفقد العمل بمحطة مياه الشرب اللواء صبيح والتي تخدم قري اللواء صبيح وعلي بن ابي طالب والتي تعمل بطاقة ٢٠٠م٣/ساعة علي مدار ١٧ ساعة يومياً، ووجه بصرف المياه الناتجة عن غسيل المحطة للإستفادة منها في ري حظائر الماشية المحيطة بدلاً من إهدارها بالصرف الزراعي.